融創去年多賺57%　料今年以合理價購一及二線城市地機會增

創融中國（1918）公布截至去年底全年業績，擁有人應佔溢利為260.3億元（人民幣‧下同），按年增加57.1%，派末期息1.232元，升49%。

若剔除業務合併收益及其攤銷﹑金融資產及投資物業公允價值變動損益﹑非核心業務資產減值損失及匯兌損益影響後，擁有人應佔溢利為270.7億元。

期內公司收入為1,693.2億元，按年增長35.7%；連同合營及聯營公司毛利為737.9億元，毛利率為25.1%，其中融創擁有人應佔為569.2億元。

該公司又指出，財務成本為48.1億元，按年增長66.4%，原因之一與去年費用化利息增至39.3億元，增幅為132.5%。

公司指出，連同合營及聯營公司，去年合同銷售金額為5,562.1億元，按年增長20.7%。

今年可售資源達8200億元

公司指出，疫情導致內地全國性停工停產不可避免使推盤節契﹑開竣工計劃有一定程度延期。若疫情影響能按當前形勢逐步消除，按土地儲備預料今年可售資源達8,200億元，與去年相比仍保持穩定增長，充足高質量可售資源將有力支持銷售業績表現。

公司又預期今年擁有較多機會以合理價格，獲得一﹑二線核心城市土地，因此新土地投資會更聚焦有關城市，公司會保持耐心，確信疫情對整體經濟及地產行業影響可琫後，同時保證在流動性充裕且不影響長期槓桿率下降趨勢前題下，審慎補充土地儲備。