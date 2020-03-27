【業績快報】交行去年多賺5%至773億元人民幣

交通銀行（3328）公布截至去年底止全年業績，按年增5%至772.81億元（人民幣‧下同），末期派0.315元。

淨利息收入為1,440.83億元，按年增加10.1%，淨利息收益率為1.58厘，按年提高0.07個百分點。

手續費及佣金淨收入為436.26億元，按年升5.8%。

不良貸款率為1.47%，按年跌0.02個百分點；撥脩覆蓋率為171.77%，按年跌1.36個百分點。核心一級資本充足率為11.22%，按年升6個基點。

美聯去年虧轉盈

美聯集團（1200）去年轉盈為虧。截至去年12月底，權益持有人應佔虧損6,900萬元，不派息。公司指出去年收益48.84億元，按年跌2.5%。

公司預料本地市場對住宅物業仍有強勁需求，預期待疫情及社會事件過後，市場銷售活動將回復至事前水平。

富智康去年虧損大減99%

富智康集團（2038）公布截至去年底止全年業績，擁有人年內虧損1,229.3萬元（美元‧下同），按年大減98.6%，不派息。

期內營業收入為143.8億元，按年跌3.3%；毛利2.53億元，2018年則錄1.46億毛損。

信德去年少賺25.6% 派息18港仙

信德集團（0242）去年少賺25.6%，至34.56億元，在撇除投資物業產生未變現公平值後，擁有人應佔溢利為36.24億元，按年升43.3%。每股基本盈利114.3港仙，派末期息18仙，全年股息合計18仙，去年同期為16仙。

李寧去年多賺逾倍

李寧（2331）公布全年業績，期內溢利增1.1倍至14.99億元人民幣（下同），扣除一次性與經營無關損益，溢利升77%至12.66億元，每股盈利61.94分，派末期息15.47分，按年增加76%。

期內收入升32%至138.70億元人民幣，毛利率增加1個百分點至49.1%，整體同店銷售增長10至20%，新品零售流水（線上及線下）增長20至30%。截至去年12月底，內地李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）共計6,449個，年內淨增105個；李寧YOUNG銷售點則有1,101個，年內淨增308個。

集團表示，新型肺炎令集團的運營狀況及財務表現受到不可避免的影響，今年整體展望或將面臨嚴峻考驗，暫時難以預測病毒擴散對社會、經濟及集團運營造成的最終影響，會持續密切關注著疫情趨勢及市場情況。

中國忠旺少賺28% 停派末期息

中國忠旺（1333）公布，去年少賺28%，至30億元（人民幣．下同）；每股盈利0.43元；不派末期息，去年同期派0.17港元。

期內，總收入按年跌7.9%，至235.8億元。整體毛利率30.1%，跌1.5個百分點。

旭輝去年多賺19% 連特別息派28港仙

旭輝（0884）公布，去年多賺19%，至64.4億元（人民幣．下同），派末期息約24港仙，特別股息派約4港仙。

期內，收益上升29.3%，至548億元。合同銷售金額增加32%至2,006億元。

龍光去年純利升36% 末期息45港仙

龍光（3380）去年股東應佔溢利112.7億元（人民幣．下同），按年升36%，派末期息每股45港仙，總計全年股息83港仙。

期內，收益升30%，至574.8億元。物業銷售收入分別來自深圳區域、大灣區其他區域、汕頭 區域、南寧區域及其他區域，佔比分別約為33.4%、33.7%、11.6%、18.5%及2.8%。

太平去年股息按年增2倍

中國太平（0966）公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利為90.1億元，為歷來新高，按年增加30.9%，派料期息30仙，按年增200%。

公司去年總保費及保單收入為2,230億元，按年增加11.7%；境內壽險新業務價值為105.11億元，按年減少20.6%。

公司又指出，截至去年底投資資產規模達7,603億元，按年增25%，實現投資收益326.36億元，按年增42.3%；同時主動調整持倉結構，增加長期股權投資及高分紅股票配置，實現淨投資收益322.94億元，按年增加25.8%，其中應佔聯營公司及合營公司業績17.61億元，按年增411.9%。

創夢天地收益按年增18%

創夢天地（1119）公布截至去年底全年業績，股東應佔溢利3.52億元（人民幣‧下同），按年增加43%，不派息。

期內收益27.92億元，按年增加18.1%，毛利為12.25億元，增幅為18%；經調整年度利潤為5.53億元，按年增27.6%。

公司指出，未來會集中於消除類遊戲﹑其他休閒遊戲及中重度RPG遊戲發展。

公司又指出今年為引領遊戲行業的下一個發展重要一年，正如前面所提到，5G及雲遊戲等新技術正驅動遊戲行業進一步升級及變革；又指出精品內容及用戶服務滿意度偉升，成重要的競爭優勢。

米蘭站虧損2350萬元

米蘭站（1150）公布，去年虧損減少41%至2,350萬元，收入跌12.4%至2.3億元，毛利率上升1.1個百分點至20.6%。不派末期息。集團解釋，虧損減少主要由於關閉無利潤門店令零售店的租金開支減少，及按公允值計入損益的金融資產公允值虧損減少約6,200萬元。

集團預計，本港零售市場今年將進一步下滑，集團將採取審慎靈活的策略，亦將重點控製成本並檢討零售策略，對今年業務表現持審慎態度。