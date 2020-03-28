2萬億刺激方案生效　道指仍跌逾900點　專家推介受惠疫情科網股

2萬億美元刺激經濟法案一如預期在美國眾議院通過，並獲總統特朗普（Donald Trump）簽署生效。但受累疫情，道指收市跌915點(4.06%)。標指跌3.37%；納指跌3.79%。整周計，道指累升13%，是1938年以來最大單周升幅。標指則升10.3%。

備受市場關注的美國刺激經濟措施涉2萬億美元，號稱「美國史上規模最大」，當中內容包括直接派錢、加強失業保障、企業貸款補助和提供更多醫療資源等。航空業是其中個一個最受惠的行業，客運航空公司將獲得250億美元補助和250億美元貸款，貨運航空公司將取得額外80億美元補助和貸款。

分析師預計疫情會令Netflix用戶數上升。(路透社)

疫情料令部份科網股受惠

疫情未受控下，美股市況仍然波動，有分析師便推介了多隻相信會受惠於疫情的科網股。投資銀行William Blair的互聯網分析師Ralph Schackart表示，串流平台Netflix會是其中一個最受惠於疫情的企業。據他們的調查，疫情令更多人留在家中，有高達90%的受訪者表示看多了串流內容，而體育直播減少也令受訪者平均每天觀看電視的時間，增加了將近一小時。「以Netflix豐富的原創內容，相信註冊用戶數目會有上升。」他指。

社交媒體料同樣受惠。據他們的調查，有多達90%受訪者表示花多了時間使用社交媒體，包括Facebook、Instagram和YouTube。該分析師指，Google和Facebook兩間公司的產品在疫情下使用量應會有所上升，加上兩間公司手上都有大量現金，有助抵禦經濟轉差、廣告業務減少對公司的影響。

他還推介了音響器材生產商杜比（Dolby）和串流平台Roku。他指，疫情下，人們更樂於升級家中的電視和電子產品，利好杜比。而Roku在現時由電視過渡到串流平台的趨勢上「潛力最大」。