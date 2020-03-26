美股狂瀉　散戶可以點部署？　商品大王羅傑斯話可以咁做

美股近月大震盪，道指由29,568水平高位，碌落日前低見18,213。「商品大王」羅傑斯接受內地《央視財經》節目訪問時坦言，美股熊市還沒結束。

羅傑斯表示，美國股市在過去的10到12年間一直處於上漲狀態。在2月之前的3個月裏，股市可說是直線上升，然後新冠病毒忽然出現。他續指，股市走到高位的時候，一定會有一個契機讓它開始向下走，只不過今次碰巧是新冠病毒，沒有病毒，也會有別的。

被問到美國聯儲局的無限流動性，以及美國2萬億美元刺激計劃能否助股市脫困，羅傑斯回應指，這都會刺激股市回升，隨着大筆現金流入市場，股市會出現人為的回升，且持續一段時間，但在疫情結束前，這將只是一次技術性反彈，熊市還沒結束。

持現金非壞事

羅傑斯認為，所有的投資者，尤其是散戶，必須在自己了解的前提下進行投資。若暫時沒找到，沒有了解的領域，那就手持現金。他說，持現金可能回報會比較少，但總比一年損失5%到10%要好，持有現金不是什麼壞事，尤其是股市不賺錢的時候。

他又說，在應對新冠病毒方面，中國做得比較好。與美國相比，他更願意在中國投資，俄羅斯目前也是不錯的選擇。一些產業，像是航空業和旅遊業可以說遭遇滅頂之災，這些可能是不錯的選擇。還有餐廳、酒店和交通運輸業，他於周二（24日）便買入一家俄羅斯航運公司的股票。