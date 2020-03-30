國際油價曾跌破20美元關鍵位

國際油價再度大跌，WTI原油一度跌破20美元一桶，跌幅接近7%，刷新2002年以來新低。最新報20.38美元一桶。

此外，現貨黃金開盤跳漲，最高至每安士1,638美元，現報每安士1,628美元。

上週（3月23日至29日），隨着各國央行和政府繼續出台並加碼刺激措施，歐美股市出現集體反彈，道指周內累漲近13%，創1938年以來最大單週漲幅。德國DAX指數週漲7.9%、法國CAC40指數週漲7.5%，均創下2011年12月以來最大周漲幅，結束五週連跌。

全球超71萬例確診新冠肺炎，美油跌破20美元/桶。（新華社）

據美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，截至3月30日下午18時05分，全球新冠肺炎確診病例已突破71萬例，達716,101例，死亡病例達33,881例。

數據顯示，全球新冠肺炎確診病例最多的國家是美國，累計近14萬例；死亡病例最多的國家是意大利，累計達10,779例。

美國白宮新冠病毒事務協調員Birx稱，根據模型預測，若無管控措施，會有160萬至220萬人死亡。

美國總統特朗普（Donald Trump）稱，未來兩週內，新冠肺炎死亡率可能達到峰值，預計整體形勢將於6月初轉好，將兩週前頒佈的為期15天的「社交距離防疫建議」延長至4月30日；只有不到1萬台呼吸機庫存；復活節前恢復經濟活動的目標不是錯誤，僅僅是願景。