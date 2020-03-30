【新冠肺炎】工信部：國際疫情蔓延　外貿進出口或惡化

內地新冠病毒疫情逐步受控，各地陸續復工復產。國家工信部副部長辛國斌表示，截至3月28日，全國規模以上工業企業平均開工率達到了98.6%，人員平均復崗率達到89.9%。中小企業復工率已達到76%，3月份以來日均升幅在1個百分點以上。

內地外貿進出口形勢可能還會進一步惡化

辛國斌表示，海外疫情意外呈現大流行態勢，導致各疫情國家生產、消費萎縮，股市頻繁震盪，各國貿易活動明顯減少，全球經濟衰退的風險在不斷集聚。國際疫情蔓延擴展，勢必對內地產業鏈、供應鏈以及外貿出口造成較大的衝擊影響，對此不容小覷。

他引述海關統計，今年前兩個月，內地貨物貿易進出口同比下降9.6%，其中出口下降15.9%。隨國際疫情進一步擴散，內地外貿進出口形勢可能還會進一步惡化，對此，要密切跟蹤形勢的發展變化，並及早做好應對準備。

3000億元專項再貸款已發放2000多億

辛又指，3000億元人民幣支援重點疫情防控企業的專項再貸款，已累計向5000多家企業發放了2000多億元，企業實際承擔利率只有1.27%左右。5000億元支農支小再貸款、再貼現額度已累計發放了2000多億元，貸款利率低於4.55%。