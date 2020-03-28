疫情衝擊全球產業秩序　台學者：摧毀「紅色供應鏈」不容易

隨着新冠肺炎疫情打擊全球經濟，一段時間內的世界經濟衰退或可預期。實際上，早先自美中貿易戰開打，台灣便多有趁勢要讓自己的經濟與中國大陸「脱鈎」的意圖，不過，對於肺炎疫情過後的台灣經濟，能否將進一步擺脱「紅色供應鏈」，有台灣學者認為，中國於全球供應鏈所建立的關鍵位置已難以被打破，「要摧毀紅色供應鏈不容易」。學者亦指出，在生產基地不好找的情況下，期望外商因疫情而大量撤離中國大陸並不實際。

3月27日，台立法院舉辦「武漢肺炎後的產業秩序」座談會。談到全球為何難以「脱中」，台灣中央大學教授邱俊榮指出，十多年來中國大陸已經在當地建立起文官服務、基礎建設與具一定素質的人力資源，也因為如此，這也讓全球廠商不易在找到一個「離開中國後的生產基地」。

2月22日，上海一台資企業，工人在生產車間工作。（中新社）

即便受到2019年美中貿易戰重挫，但在大陸的台商僅有不到20%想要離開中國大陸，「其實比例是很小的」，「說實話，要摧毀紅色供應鏈不容易」。邱俊榮更打趣說，假使中國供應鏈遭瓦解，那最後離開者一定是台商，「因為台商對於那環境太熟悉了」，也使他們很難離開中國大陸。

與會台媒《今周刊》社長梁永煌則指出，民進黨曾在1999年進行一場「中國政策大辯論」，經過一番討論後，得出「固本西進」的結論，隨着民進黨2000年首度取得執政，該黨也將原先前總統李登輝主張「戒急用忍」更為「強本西進」，不過以台灣近20年的經濟發展來看，台灣應該是「有（做到）西進，但沒有強本」，這也形成台灣最大的經濟困境。

隨着疫情擴散全球，對世界經濟造成極大的影響，立委也紛紛召開座談會討論疫情對各行各業的影響。（譚英瑛／多維新聞）

除了談全球是否有望在後新冠肺炎時代擺脱「中國供應鏈」，此外與會來賓也多提到對民進黨政府紓困金額及其模式的看法。基於肺炎讓多數台人自主地減少出門消費，前民進黨文宣部主任、新議程研究室主持人周奕成認為，台灣政府還不用急着搬出「振興抵用券」，畢竟目前還不是政府振興民間經濟的時候，而是先要保護「經濟連帶」讓最多數的企業撐過疫情，以避免公司垮掉衍生大量員工遭到解僱。

邱臣遠說，台政府應該要有一位「經濟專業的陳時中」 來針對疫情衍生的產業衝擊進行「超前部署」，據亞洲開發銀行統計，假使疫情持續下去，台灣恐將損失新台幣一萬億元，若疫情長達18個月，台政府可能要準備好幾套劇本來因應疫情衝擊，甚至政府應在此時啟動「經濟的漢光演習」，針對台灣各大金融機構進行「壓力測試」，以避免台灣將面對的產業外逃與資金斷鏈危機。