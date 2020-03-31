牛涮鍋母企叙福樓　去年轉蝕1122萬元　指現無法估計疫情影響

叙福樓（1978）公布全年業績，期內收入為10.06億元，按年微增0.2%，股東應佔虧損1,122萬元，去年同期則錄得溢利3,521萬元，每股虧損1.4仙，不派息。

集團表示，新型冠狀病毒爆發對集團業務造成不利影響，今年2月因確診病例與火鍋用餐有關，旗下「牛涮鍋」及「溫野菜」餐廳關閉至少兩個星期。而食衞局最新又頒布飲食業規定，包括餐飲場所顧客數不得多於座位數目的50%等。

由年初至今，叙福樓整體收入較去年同期有所減少，集團一直與業主就租金減免進行積極磋商，並調整餐廳營業時間及員工的更期安排，以優化人工及其他經營成本，目前無法估計對集團的量化影響。

截至去年12月底，叙福樓按兩個自有品牌（叙福樓金閣及煲仔王）經營兩間粵菜餐廳；按兩個自有品牌（牛涮鍋及和平飯店）及四個特許經營品牌（牛角、牛角次男坊、溫野菜及柳氏家）經營36間亞洲菜餐廳。

利寶閣虧損擴大至5930萬元

經營酒樓業務的利寶閣（1869）亦公布全年業績，期內收益為3.53億元，按年跌2.1%，股東應佔虧損5,930萬元，去年同期則虧損2,300萬元，每股虧損7.03仙，不派息。

集團表示，肺炎疫情爆發後，集團已採取措施，包括縮減其香港餐館的營業時間，以及暫時關閉深圳的餐館及茶餐廳，三月下旬已恢復營業。集團預期，上半年業績表現將受重創，因縮減其香港及中國餐館的營業時間而造成不利影響。