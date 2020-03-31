【新冠肺炎】聯合國糧食及農業組織﹕疫情影響糧食安全

聯合國糧食及農業組織（FAO）表示，新冠肺炎疫情在全球蔓延致使勞動力短缺和供應鏈中斷，可能影響一些國家和地區糧食安全。

聯合國糧食及農業組織在官方網站說：「除非我們快速採取行動，保護最脆弱環節，保證全球糧食供應鏈通暢，緩解疫情蔓延對整個糧食體系的影響，否則我們面臨糧食危機迫近的風險。」聯合國糧農組織預計，糟糕情況預計將在4月和5月出現。

(新華社)3月15日，在英國倫敦的一家超市內，顧客搶購物資。（新華社）

這家機構說，已經發現糧食在多方面遭遇多重挑戰，例如糧食運輸和家畜養殖等。但截至當前，食品供應依然充足，糧食產業所受衝擊頗小。不過，高附加值農產品漲價的機率更大，例如肉類等易腐爛食品；主要糧食現在供應充足。

《美國有線電視新聞網》（CNN）25日報道，在截至3月14日的一周內，美國雞蛋銷量按年激增44%；自3月初以來，雞蛋批發價格上漲180%。美國沃爾瑪公司等大型連鎖零售商近期開始限購雞蛋等遭恐慌性購買的商品。

美國惠譽諮詢公司認為，鑑於關鍵產區氣候條件良好，2020年至2021年莊稼收成前景樂觀，糧食相對充足。

惠譽諮詢公司在一份研究報告中說，在發達市場，穀物種植通常在人口密度低的大型農場，比較不易受疫情影響。但勞動密集型行業，例如棕櫚油等種植業和鮮肉處理等加工業的人員感染風險較高，因而需要臨時封閉措施。

惠譽﹕憂過度囤積或限制交易

惠譽諮詢公司擔心，儘管某些種類的糧食供應充足，但可能出現過度囤積或限制交易現象，從而抬升糧食危機風險。

受此影響較為嚴重則包括那些更多需要進口糧食的國家，比如中東地區、中日韓等。

目前主要的產糧國中，越南、俄羅斯均已在上週宣布暫停對外穀物出口。哈薩克斯坦也暫停了麪粉、蕎麥、糖、葵花籽油和部分蔬菜出口。

印度、印度尼西亞等貨幣貶值的國家也面臨風險，因為國際市場上絕大多糧食產品都由美元結算。

中國國家糧油信息中心高級經濟師王遼衛接受新華社專訪表示，中國實現了「穀物基本自給、口糧絕對安全」，糧食供求總體寬鬆，完全能滿足人民群眾日常消費需求，也能夠有效應對重大自然災害和突發事件的考驗。