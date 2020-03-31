【新冠肺炎】美國確診突破16萬　特朗普：全國居家隔離難以實施

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間31日早上7時40分，美國累計161807宗確診病例，是全球最多，共2978人死亡。

總統特朗普（Donald Trump）周一（30日）在白宮的記者會上表示，未來30日是抗疫的關鍵時刻，每人在戰勝疫情上都有一定的角色，每人都有義務阻止疫情蔓延，形容已押上一切，必須重回正軌。

特朗普說，目前不太可能實施全國性的居家隔離令，因為執行上非常困難，未來數星期，會確保每名需要呼吸機的確診患者都能獲取所需，當局亦已批核了一批口罩消毒機，令N95口罩可重用多20次，稍後將運去疫情最嚴重的紐約及西雅圖等地。他稱，如果民眾遵從抗疫指引，最少可拯救100萬生命。

美國食品暨藥物管理局（FDA）日前緊急授權俄亥俄州非牟利機構Battelle，利用其滅菌技術大量消毒N95口罩，預計每日可增加40萬個N95口罩，以備醫護人員重複使用。Battelle是採用「氣相過氧化氫」（vapor phase hydrogen peroxide）的方法，將口罩暴露在濃縮的氣態過氧化氫中2個半小時進行消毒，每個口罩最多可被消毒20次。

（綜合報道）