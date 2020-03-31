國際油價反彈　美俄領袖通電話

國際油價反彈，美油漲幅擴大至3%。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump）3月30日進行了通話。

國際油價持續反彈，WTI原油期貨漲幅擴大至3%，每桶報20.70美元；布倫特原油期貨漲逾1%，每桶報23.01美元。

油價跌破20美元后，特朗普趕緊給普京打了個電話。（新華社）

原油期貨價格30日收跌，美國WTI原油收於重要的20美元關口之上，但對於未來能源需求的擔憂使原油期貨收於2002年以來的最低水平。紐約商品交易所5月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌1.42美元，跌幅6.6％，收於每桶20.09美元，創2002年2月以來新低。

自1月6日創下每桶63.27美元的近期峰值以來，美國WTI原油價格已下跌了68%。

GasBuddy公司原油分析主管Patrick De Haan表示：「美油一些重要原油生產商減產支持，原油期貨價格幾乎沒有反彈的希望。因為全球數十億人居家不出以遏制冠狀病毒疫情傳播，全球原油需求出現了巨幅下降。」

料第二季原油需求跌12%

據美國銀行預計，第二季度全球原油需求將空前下降12%。

俄羅斯《衛星網》報道，克里姆林宮發佈消息稱，俄羅斯總統普京與美國總統特朗普30日進行了通話，雙方對於新冠肺炎的傳播深表擔憂。

據報道，消息指出，「兩國領導人對於新冠肺炎在全球的傳播深表擔憂，雙方就兩國採取的防疫措施進行了交流。兩人還討論了在抗擊疫情方面加強合作的可能性」。

克里姆林宮補充稱，雙方還就全球石油市場的情況交換了意見，並同意就此問題舉行能源部長級磋商。

據悉，普京與特朗普此次電話交談是在美方倡議下舉行的。

此外，有分析認為，雖然美國盡力在中間撮合，但預計油市在大多數情形下仍將承壓。荷蘭合作銀行認為，鑑於出現歷史性的需求緊縮，預期原油市場在大多數情形下仍將承壓。按照目前的原油價格動向，預期是可能會出現兩種截然不同的價格軌迹。考慮到沙特阿拉伯的政治壓力以及全球疫情大流行期間出現不穩定的市場因素，預期不久的將來將結束原油價格戰。如果原油價格戰持續下去，那麼原油價格前景就會更加糟糕，所有關於原油走低前景的押注都將落空。為此將在接近4月份減產截止日期之前，密切監視沙特原油的生產和出口。