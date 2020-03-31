中國3月PMI按月大反彈　重上榮枯線以上　官方話因為咁嘅原因！

3月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為52%，比2月回升16.3個百分點。中國國家統計局官員表示，數據更多反映的是一半以上的調查企業復工復產情況比2月有所改善，並不能代表中國經濟運行已恢復正常水平。

中國採購經理指數在2月大幅下降基數按月回升，其中製造業PMI為52.0%，按月回升16.3個百分點；非製造業商務活動指數為52.3%，回升22.7個百分點；綜合PMI產出指數為53.0%，回升24.1個百分點。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為52.6%、51.5%和50.9%，比2月回升16.3、16.0和16.8個百分點。

中國3月PMI升至52%重回榮枯線上方。（新華社）

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和從業人員指數均升至臨界點之上，原材料庫存指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

中國國家統計局服務業調查中心負責人就3月份採購經理指數明顯回升表示，採購經理指數是按月指數，反映的是3月比2月發生的經濟變化情況，變化幅度與上月基數有很大關係。2020年以來，新冠肺炎疫情對中國經濟形成嚴重衝擊，尤其是2月份採購經理指數跌至歷史最低點，甚至低於2008年國際金融危機期間，經濟活動短期內大幅收縮。3月份，中國統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效，疫情防控形勢持續向好，企業復工復產明顯加快。

截至3月25日，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為96.6%，較2月25日調查結果上升17.7個百分點，生產生活秩序穩步恢復。3月份製造業PMI、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數在2月份大幅下降基數上按月回升，這些數據表明3月份企業生產經營狀況與2月份相比發生了明顯的積極變化。

反映出3復工情況

對於3月份PMI升至50.0%以上，是否代表經濟回暖，該負責人表示，採購經理指數是反映經濟走勢的月度按月指數，能靈敏地反映經濟的短期變化。3月份採購經理指數較2月份明顯上升是反映當前多數企業隨着復工復產的有序推進，企業生產經營情況比2月有所改善，但並不意味着企業的實際生產經營已恢復至疫情前水平。通常情況下，當PMI連續三個月以上同向變化時，才能反映經濟運行的趨勢性變化，僅僅單月數據升至榮枯線上，並不能判斷中國經濟已完全恢復正常水平，實現趨勢性好轉，還需持續觀察變化。

負責人又稱，PMI指數是一個月度按月指標，容易受到工作日、季節、基數等因素的影響，與按年指標相比，數據波幅較大，更適合反映短期經濟形勢的變化。而按年指標一般反映本期與去年同期相比的變化情況，受季節因素影響較小，數據波動相對平滑，更適合反映長期趨勢，但對於短期變動缺乏敏感性。另外，由於採購經理指數是在定性調查基礎上形成的量化指標，不能準確反映企業生產量等各類指標絕對值的變化，3月份PMI數據的回升僅能代表本月企業生產經營狀況相較於2月份有所好轉。

在經濟出現較大波動時，有時按月指標與按年指標的走勢可能會發生背離。由於目前主要宏觀經濟數據多為按年指標，所以PMI的按月回升並不意味着其他主要宏觀經濟數據一定會發生同向變化。

負責人指出，當前中國疫情防控雖然取得了階段性重要成效，經濟社會秩序正在加快恢復，但企業復工復產情況仍未恢復至疫情前的正常水平，加之3月份境外疫情呈加速擴散蔓延態勢，中國經濟發展面臨新的挑戰，僅憑3月份PMI數據尚不能判斷經濟是否已經企穩回升，經濟是否回暖還要看未來幾個月採購經理指數能否延續擴張走勢，後期走勢仍需密切關注。