訂單取消無工可復　中國外貿企業慘狀曝光

隨着中國國內新冠肺炎疫情高峰已過，前期制約企業復工的人員開始逐步返崗復工。但中國外貿企業則受到很大沖擊。

2018年1月12日，中國江蘇連雲港港集裝箱碼頭一片繁忙。（新華社）

《證券時報》報道，剛迎來曙光的外貿企業老闆們卻因為國外疫情加劇再次遭受打擊，隨着各國陸續「封關」，海運港口靠泊作業受阻，空運停飛停航成本飆升，導致全球供應鏈受阻，海外需求被「冷凍」，復工的外貿企業面臨着當下最致命的一環——訂單大量取消，無單可接，無工可復。

中國深圳的服裝老闆稱，往年的1、2月份是店裏的旺季，因為深圳的春裝在中國佔據一席之地。各地的服裝業主都會提前來店裏預定好當年的春季新款，但新冠疫情改變了一切。從2月開始，陳文就沒接到一個訂單，原本聯繫的海外客戶，也遲遲沒有下文。

服裝批發有很強的季節性，過了春裝的旺季，就會連着幾個月的淡季。在租金的壓力下，好多企業準備關店走人。

生產性企業也不好過。新單驟減，未來兩月可能最難。

作為外貿企業大省，江浙一帶的外貿企業受到疫情衝擊同樣明顯。浙江嘉興一家模具生產企業負責人大偉（化名）向記者表示，「我們公司的生產、人員進出均正常，已經完全復工，但眼下最麻煩的還是海外銷售業務，因為大部分國家都『鎖國』了，東西運不出去才要命，不過自己從事的這個行業不像服裝紡織品那樣季節性強，因此訂單取消不明顯，也沒有什麼損失，但預計新訂單情況不太樂觀。」

除了貨運受到影響外，外貿企業正在面臨匯率波動問題。目前除了疫情本身的影響外，更主要的還是前段時間美元過於強勁，很多發展中國家貨幣貶值，比如說巴西雷亞爾、南非蘭特對美元貶值幅度一度達到10%至15%，這樣一來，客戶即使支付了20%定金，隨着匯率變動，對方都隨時可能提出取消訂單。

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