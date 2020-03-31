【新冠肺炎】2月零售額跌44%　歷來最大跌幅　政府﹕行業極嚴竣

新冠肺炎疫情肆虐，零售業步入超級寒冬，本地零售數據連跌13個月。據政府最新統計，2月的零售業總銷貨值的臨時估計為227億元，按年跌44%。而1月的總銷貨值的修訂估計按年跌21.5%，首兩個月合計的總銷貨值的臨時估計按年跌31.8%。

扣除其間價格變動後，2月零售業總銷貨量的臨時估計按年跌46.7%。1月總銷貨量的修訂估計較按年跌23.1%。首兩個月合計的總銷貨量的臨時估計跌33.9%。

政府發言人表示，每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，於今年農曆新年在1月25日，但上年則在2月5日，因此把1月及2月的零售業銷貨額數字合併分析會較為合適。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，首兩個月食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值跌9.3%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮下跌58.6%；其他未分類消費品下跌21.9%；電器及其他未分類耐用消費品跌25.1%；藥物及化妝品下跌42.7%；百貨公司貨品下跌41.4%；服裝下跌49.9%；汽車及汽車零件跌24.2%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌43.1%。

另外，首兩個月超級市場貨品的銷貨價值按年升11.1%，燃料升6.5%。

特首林鄭月娥今早曾表示，明白到商戶最大的經營成本是租金，早前已會見地產建設商會，希望他們可以減租，與租戶共度時艱。(羅君豪攝)

政府﹕零售業環境短期極為嚴峻

政府發言人表示，零售業銷貨量的按年跌幅在2月份急劇擴大，並為有紀錄以來的最大單月跌幅。這主要反映疫情對與旅遊及消費相關活動造成的沉重打擊，而農曆新年在不同時間出現也有一些影響。新冠肺炎於全球大流行令訪港旅遊業停頓，並嚴重削弱本地消費需求，零售業的業務環境短期內依然會極為嚴峻。政府會密切留意相關情況，以及其對整體經濟及就業市場的影響。

特首林鄭月娥今早曾表示，將會啟動第二輪的防疫抗疫基金，因香港正面對的打擊是史無前例，而2月份的零售銷售數據是最大跌幅，強調政府一定會作出適當回應。林鄭又指，明白到商戶最大的經營成本是租金，早前已會見地產建設商會，希望他們可以減租，與租戶共度時艱。