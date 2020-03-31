滙豐推中小企數碼共享平台「滙豐機滙」 　企業家撰文教營商

滙豐推出為香港中小企而設的全新共享平台 — 「滙豐機滙」 （www.visiongo.hsbc.com.hk）的測試版，以數碼化方式凝聚中小企，匯集適時的營商心得和真知灼見，讓志趣相投的企業家共享知識。此數碼平台開放予所有中小企、初創公司以至有意創業者，並歡迎非滙豐客戶成為會員。

滙豐推出為中小企而設的全新共享平台「滙豐機滙」測試版。（滙豐提供）

此數碼平台採用最新的人工智能和機器學習技術，按用戶的選擇及瀏覽記錄，推送合適資訊。平台為用戶提供內容不斷增加的知識庫，範疇涉及廣泛的營商題材，包括金融、市場營銷、法律、科技等，現已上載了近500篇由企業家以至行業專才執筆的原創文章，往後亦將定期新增內容，例如企業如何應對新冠肺炎疫情下的重重挑戰，或申請中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」的實用建議等資訊。

有興趣的中小企本周起，可於「滙豐機滙」免費登記參加「百分百擔保特惠貸款」網上研討會及Zoom視像會議。

中小企可於「滙豐機滙」免費登記參加「百分百擔保特惠貸款」網上研討會。（滙豐提供）

「滙豐機滙」為用戶提供內容不斷增加的知識庫，範疇涉及廣泛的營商題材。（滙豐提供）

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，中小企是香港經濟發展的中流砥柱，此數碼共享平台是促進業務互聯、包羅合適資訊，經過數個月的籌備，現推出測試版，在當前逆境下，使中小企可連繫一起，互相支持，交流實用心得。