財委會通過百分百擔保特惠低息貸款承擔額　上限200萬各行業適用

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，本港各行各業均受重沉重打擊，零售、飲食業經營困難，裁員潮已出現，部份更已經要結業。 立法會財委會今日（20日）通過「百分百擔保特惠低息貸款」的承擔額，總額200億元，助各行業補充現金流。

需證明單月營業額下跌超過30%

「百分百擔保特惠低息貸款」適用於各行各業，申請貸款的企業須在2019年12月底之前，已營運及持有有效商業登記最少3個月。申請者須證明，由2020年2月起任何單月營業額，較2019年任何季度平均每月營業額下跌超過30%。

新冠肺炎疫情令食肆生意大減。（資料圖片）

無聘僱員及無租辦公室 都可申請

每間企業最高貸款額為6個月僱員薪金及租金的總和，或上限200萬元，以較低者為準。如沒有聘請僱員及沒有租用辦公室，則可以2019年最高單月淨收入的一半之6倍金額替代。

就算企業有申請現時八成及九成信貸擔保產品，不論貸款額度如何，都可以申請「百分百擔保特惠低息貸款」。

還款期最長3年 首6個月可免還本金

「百分百擔保特惠低息貸款」還款期最長3年，由首次提取款項日期計，企業可以選擇首6個月還息不還本。該項計劃年利率為最優惠利率（P）減2.5厘，擔保費全免。

+ 15 + 14 + 13

邱騰華：申請要求及手續盡量簡化

政府歡迎財委會通過議案，務及經濟發展局局長邱騰華說：「政府將為合資格企業取得的核准貸款提供百分百擔保，換言之，貸款雖然是由銀行批出，但會在放款後轉移至香港按揭證券有限公司，由政府提供百分百信貸保證，全數承擔所有壞帳風險。這項安排能大大提高企業取得貸款的機會。」

他又提到，申請的要求及手續將盡量簡化，銀行處理申請時，主要是核查申請人是否符合申請資格。

中小企由於規模所限，一向較難向銀行申請貸款。政府分別在2012年和2019年透過「中小企融資擔保計劃 」推出了八成及九成信貸擔保產品，至今已批出了超過17,800宗貸款申請，貸款額超過740億元。

立法會飲食界議員張宇人亦表示，這項措施目的是讓中小企能申請貸款「救急」，可說是雪中送炭。