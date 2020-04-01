【新冠肺炎】中國新能源汽車補貼延長　專家稱須轉型升級

目前來看，隨着補貼延長政策正式落地，中國新能源汽車企業有了喘息的時間，但是專家指出企業依靠補貼發展的心態不可取，必須轉型升級。

中國國務院總理李克強於周二（31日）主持召開國務院常務會議指出，為促進汽車消費，確定將新能源汽車購置補貼和免徵購置税政策延長2年。

山東省濰坊青州市一電動新能源汽車製造企業車間內的組裝生產線。（新華社）

據《中國經濟網》消息，進入2020年，突如其來的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情，讓已經連續兩年下行的中國國內汽車行業雪上加霜。中汽協數據顯示，2月，中國汽車產銷量分別為28.5萬輛和31萬輛，按年分別下降79.8%和79.1%，按月均下降83.9%。其中，新能源汽車產銷量為9,951輛和12,908輛，按年下降82.9%和75.2%，按月分別下降77.3%和72.4%。

在新能源補貼即將「斷奶」之際，疫情正加速整個行業的淘汰。其中處於發展初期的新勢力車企尤為艱難。業內人士認為，有了補貼的持續助力，可以預見整個新能源汽車行業賽道的角逐將更加激烈。

《中新經緯》則引述中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林，指出疫情期內，出於穩增長、促消費的需求，中央和各地政府對汽車消費這一塊下了很大決心，而新能源汽車作為重點扶持行業，一直很受關注。從這次補貼延長的政策來看，2年的延長期也可以看出力度之大。

多名專家也提出，補貼延長後的行業發展方向必須要轉型升級。盤和林表示，「如果還像原來那樣大規模、簡單化的補貼，當時的弊端也很明顯了，不利於行業長期發展。在穩健市場的前提下，新能源汽車補貼政策在落地方面還是要優化精準。未來補貼應更多地補向市場的環節，通過市場化的手段補貼在技術進步等方面。如果不在技術方面下工夫，整個行業只能在低水平的階段停留。」