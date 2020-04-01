滙豐不派息　「星級」散戶訴心聲　麥玲玲：滙豐門口吉祥物受咗傷

滙豐控股（0005）今日﹙1日﹚公布將會停派第四季股息，至今年底前亦不會派息及回購。受消息拖累，滙控股價大挫，盤中兩度失守40大關，低見39.8元。截至下午2時43分，該股報40元，大瀉9.4%，「往績」股息率升至9.93%。

過去作為收息之選，滙豐是不少城中名人的愛股，如2009年3月滙豐「世紀大供股」，恒地（0012）創辦人「四叔」李兆基有份參與。想不到11年後，在新冠肺炎疫情衝擊下，應監管當局要求，滙豐竟宣布不派息。一眾「星級」散戶有何看法？

滙控向來「息誘」散戶，令次宣布不派息，教散戶大失所望。﹙資料圖片﹚

蔡太︰冇用嫁呢隻！

股壇老行尊、香港證券商協會永遠名譽會長、中潤證券主席蔡陳葆心（蔡太）認為滙豐停派息，令她十分失望，可是，因為她早年已買入這些股份，故暫未打算沽貨，「以前買落黎由得佢，儲咗響度。」

蔡太嘆道，以前滙豐是香港人的愛股，不少人會說「冇滙豐訓唔著」，有句話是聖誕鐘買滙豐，一到聖誕節滙豐股價就會上揚，現在她見證滙豐股價跌至低位，「衰到無可再衰，應該掟左佢算數，冇用嫁呢隻！」她續指股市有上有落，會在大市回落時撈底，傾向入手友邦（1299），因為覺得夠穩陣。

麥玲玲師傅表示，自己投資組合當中仍有其他高息的公用股，故滙豐股價下跌影響不大。（資料圖片）

麥玲玲：會跟滙豐長相廝守

另一位滙豐忠實粉絲、著名堪輿學家麥玲玲師傅坦言對滙豐不派息感失望，但會跟滙豐長相廝守，「每次見到滙豐重創都傷心，唔會沽，唔會換馬」，但因自己投資組合當中仍有其他高息的公用股，而在年初大市回落時，也有入貨少量收息股，如中電﹙0002﹚、領展﹙0823﹚及地鐵﹙0066﹚等，故個人股息收入影響不大。

她續指，自己是長線投資，並非炒賣，故現時會觀望一段日子，等大市喘定再考慮應否入貨，「滙豐門口隻吉祥物受左傷，希望佢快啲好返，亦都想社會及疫情盡快好轉！」

坐鎮在中環滙豐總行大門前的一對銅獅子，今年初被示威者淋上紅色油漆，更被淋上易燃物體，一度起火。該對銅獅子至今仍未復修完畢。

自由黨榮譽主席田北俊透露在股市波動下，自己持有的較穩陣的股票也錄跌幅。（資料圖片）

田北俊：不看好銀行股前景

自由黨榮譽主席田北俊在3月中接受《香港01》專訪時已透露，由於美聯儲減息減至零息，故不看好銀行股前景，「銀行股賺錢就靠高息，零息即係俾你既存款係零，借俾人係1%，執果1%自己人工都唔夠搞啦！」

他透露在股市波動下，自己持有的較穩陣的股票也錄跌幅，但他未有減持，因為他投資的股票都有派息，而地產業務又有租收，足夠償還銀行利息，「真正黎講我就應該掟貨，包你4至5個月後買返黎，係唔會貴過依家，但係你叫我走我又唔想走，你想我入我覺得個市仲會跌，所以都唔入」，因此暫時以觀望態度為主。