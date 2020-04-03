【央行放水】人行定向降準100基點　釋放資金4000億元人民幣

中國人民銀行決定於2020年4月對中小銀行定向降準，並下調金融機構在央行超額存款準備金利率。

為支持實體經濟發展，促進加大對中小微企業的支持力度，降低社會融資實際成本，人行決定對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約4,000億元（人民幣‧下同）。人行決定自4月7日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從0.72%下調至0.35%。

獲得定向降準資金的中小銀行有近4000家，在銀行體系中家數佔比為99%。進一步降低中小銀行存款準備金率，將增加中小銀行的資金實力，有助於引導其以更優惠的利率向中小微企業發放貸款，擴大涉農、外貿和受疫情影響較嚴重產業的信貸投放，增強對實體經濟恢復和發展的支持力度。

人行指，實施穩健的貨幣政策更加靈活，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，注重定向調控，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

超額準備金利率此前12年未調整

人行有關負責人表示，今次定向降準可釋放長期資金約4000億元，平均每家中小銀行已有長期資金約1億元，有效增加中小銀行支持實體經濟的穩定資金來源，甚至降低銀行資金成本每年約60億元，通過銀行有利於促進進一步減少小微，民營企業貸款實際利率，直接支持實體經濟。

負責人又指，超額準備金是存款類金融機構在繳納足額法定準備金之後，自願存放在央行的錢，由銀行自主支配，可隨時用於清算、提取現金等需要。人行對超額準備金支付利息，其利率就是超額準備金利率，2008年從0.99%下調至0.72%後，一直未做調整。今次央行將超額準備金利率由0.72%下調至0.35%，可推動銀行提高資金使用效率，促進銀行更好地服務實體經濟特別是中小微企業。

國務院常務會實施中小定向降準

國務院常務會議日前宣布對中小微企業金融支持，一連推出四大政策，包括增加中小銀行再貸款再貼現額度1萬億元、實施對中小銀行定向降準、提前下達新一批地方政府專項債額度，以及新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策再延長二年。

因應國務院新招，渣打最新發表報告就預計，人行最快於本周內進一步有針對性地下調小型銀行存款準備金率50個基點，料可釋放2,800億元。

結果今次人行降準力度，遠高於渣打預測。

年初以來已多番出招

人行從年初起，已連番下調存款準備金率或定向降準，向市場注入資金。在今年1月1日，人行決定於今年1月6日，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，向市場釋放8,000億元資金。

上月曾宣布3月16日實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。在此之外，對符合條件的股份製商業銀行再額外定向降準1個百分點，支持發放普惠金融領域貸款。以上定向降準共釋放長期資金5,500億元。