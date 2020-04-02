洲際酒店本月20日起裝修　傳遣散大部份員工　最多獲賠4個月人工

「新冠肺炎」疫情下，訪港旅客大減，不少酒店都宣布員工放無薪假，或暫停營業，最新集團表示，尖沙咀洲際酒店（Intercontinental）將於本月20日進行裝修，並於2022年重新開業。有消息指，集團會遣散大部份員工。

有香港洲際酒店員工向《香港01》透露，酒店今日（2日）舉行員工大會，管理層於會上公布，酒店內只有中菜餐廳欣圖軒保持營業，但由於裝修時間較預期長，大部分員工將會被遣散。據了解，最後上班日期為5月1日「勞動節」；5年以下資歷的員工獲1個月薪金賠償，5至10年獲賠償2個月薪金；10至15年獲賠償3個月薪金；15年以上則獲4個月人工。

記者到酒店的官方網站嘗試訂房，發現4月20日之後的房間已沒法預訂，再就裁員一事致電洲際酒店公關部查詢詳情，惟截稿前未得到回覆。至於酒店工會回覆指，仍在了解事件，暫未收到求助個案。

記者到酒店的官方網站嘗試訂房，發現4月20日之後的房間已沒法預訂。（公司網頁截圖）

香港洲際酒店最新公布，將展開三十年來最大型的裝修翻新工程，並定於2020年4月20日關閉，將會在2022年重新開業時更名為香港麗晶酒店，盧志榮被委任為建築師及設計師。而酒店內的欣圖軒將在整個翻新過程中保持開放，顧客可通過毗鄰的K11 Musea進入。

集團表示，在閉店重裝項目啟動後，洲際酒店的同事將盡可能被安排在集團旗下其他酒店，在酒店重新開業迎客時，將被優先考慮再次加入酒店。

洲際酒店共有503間客房，當中有87間海景套房，酒店餐廳包括欣圖軒、NOBU、THE STEAK HOUSE winebar + grill及港畔餐廳。而在上月中，酒店內的米芝蓮一星法國餐廳已宣布結業。該法國餐廳Rech by Alain Ducasse於2017年開業，是名廚Alain Ducasse在法國以外的首間Rech海鮮餐廳，屬米芝蓮一星餐廳，主打新鮮生蠔和魚類菜餚。

▼新冠肺炎疫情 對酒店業造成前所未有打擊▼