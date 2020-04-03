瑞幸咖啡自爆22億元人民幣財務造假醜聞　殃及池魚不排除被罰退市

突如其來的財務造假自曝，讓瑞幸咖啡製造了中概股發展史上最大醜聞。瑞幸咖啡於周四（2日）晚發佈公告，稱從2019年第二季度到第四季度期間存在偽造交易行為，涉及銷售總金額約為22億元（人民幣‧下同）。其中，某些成本和費用也因虛假交易大幅膨脹。公告一經發布，震驚整個行業。

這份「自曝」公告給了瑞幸咖啡沉重一擊，盤前股價跌幅達到84%，開盤後股價跌到4.9美元，收盤下跌75%。此前該公司股價最高值曾達到51.4美元，市值也一下子蒸發超過50億美元。

與此同時，在香港上市的中國企業神州租車（0699）曾瀉逾70％，其後停牌。而瑞幸咖啡董事長陸正耀正是神租租車董事局主席。

據《騰訊深網》報道，數位瑞幸公司員工對公司自曝財務財務造假毫無準備，分析人士也表示「看不懂」。一位接近背後股東愉悦資本的知情人士透露，他們也毫無準備，上市後仍未出售任何持有的瑞幸咖啡股份。

瑞幸咖啡總裁辦發送內部信稱，COO劉劍及其下屬等4位管理人員涉嫌財務數據造假正在接受公司內部調查，並已停職安排其他管理者接任停止人員原負責的工作，並將盡全力減少此次事件的負面影響。「此次事件也將會讓公司進行深刻反思和調整，通過優化治理結構，強化企業價值觀和組織建設，夯實健康發展基礎，讓後續發展更加有力。……道阻且長，行則將至。」

瑞幸的噩夢才剛剛開始

22億元人民幣是什麼概念？對比來看，2019年前三季度，瑞幸咖啡總營收是29.29億元，2018年同期則為3.75億元。這意味着，過去一年瑞幸咖啡的營收數字上面的翻倍增長，吹一吹基本都是泡沫。而這只是瑞幸此次大風暴的開端，背後的更多真相等待揭開，並將面臨新的處罰和訴訟。

瑞幸官網提供的數據顯示截至2019年12月31日該公司已擁有4,507家直營門店。（瑞幸咖啡官網）

「深網」援引北京安理律師事務所合夥人王新鋭的觀點稱，瑞幸咖啡的財務造假事件對中概股產生了相當負面的影響，甚至會影響接下來一些新經濟公司在美國的上市。

王新鋭表示：「目前美國投資者訴狀的訴訟主體是公司、CEO和CFO，案件的走向通常都是和解結案；目前看來，涉及財務造假的當事人已經被辭退，瑞幸還未啟動刑事追責。」

公開信息顯示，瑞幸咖啡已經解僱了劉劍以及涉嫌不當行為的此類僱員，也中止了涉及虛假交易的合同跟交易，瑞幸咖啡將採取所有適當措施，包括針對不當行為個人的法律訴訟。

從渾水做空報告到遭集體訴訟

一切可能要從渾水的那份做空報告說起。

2020年1月，渾水稱收到一份關於瑞幸咖啡的匿名報告，並將報告發到了《Twitter》上。這篇長達89頁的報告瞬間讓行業人士震驚不已。

做空報告認為，瑞幸咖啡從2019年第三季度開始捏造財務和運營數據，誇大門店的每日訂單量、每筆訂單包含的商品數、每件商品的淨售價，從而營造出單店盈利的假象。

報告稱，瑞幸咖啡從2019年第三季度開始捏造財務和運營數據，瑞幸咖啡的平均每家店的銷售數據在2019年第四季度虛增了88%。

他們認為瑞幸咖啡通過誇大每天售出的商品數量來進行欺詐，在2019年第三季度每個商店每天的商品銷售數量至少誇大69%，在2019年第四季度誇大88%等，並且該數據得到11,260小時的商店流量視頻的支持。

此外，瑞幸將2019年第三季度的廣告支出誇大了超過150%，尤其是在分眾傳媒上的支出。瑞幸有可能將其被誇大的廣告費用重新用於增加收入和店面利潤。2019年第三季度「其他產品」的收入貢獻僅為6%左右，卻被誇大近400%。

「瑞幸咖啡是個騙局，是一家基本面破產的公司」。雖然是匿名報告，但渾水認為它是可信的。

做空報告造成的直接後果是，瑞幸咖啡股價盤中跌超26%。瑞幸咖啡的反應速度還算快，2月3日逐條否認了做空報告的指控，並稱「渾水收到的這份報告取證方式存在缺陷，屬於惡意指控」。

不過，在美股市場遊刃有餘的瑞幸咖啡很快就把跌幅扯平，回應第二天收盤大漲15.6%。

事情還沒完。渾水再度在Twitter上發佈了一份來自塵光研究的報告，報告稱瑞幸咖啡存在財務造假和業務數據造假。

先前的一幕毫無疑問再次上演。瑞幸咖啡股價下跌0.85%，報35美元，盤中一度跌近5%。

先後兩份做空報告，讓瑞幸咖啡的國際投資機構瞪大了雙眼，尤其是後來進入的國際投資機構投資人可能發現了其中「貓膩」，遂導致公司提請內部調查。

瑞幸的「自曝」行為也震驚了圈內人。一位行業人士分析稱，看起來是意料之外，但也是情理之中，與其被相關部門盯上檢查，不如趕緊「坦白從寬」。

2001年，美國當時最大的能源公司之一安然被質疑公司利潤和經營現金流不對稱，美國證監會致函安然開始正式非正式調查。隨後，安然承認在過去5年內虛報盈利5.86億美元。當年12月2日，安然向破產法院申請破產保護，破產清單中所列資產高達498億美元，成為美國史上第二大企業破產案。

為了提振美國投資者對資本市場的信心，美國國會和政府在當時加速通過了《薩班斯法案》。簡單來說，就是要求上市公司必須"遵守證券法律以提高公司披露的準確性和可靠性，從而保護投資者」，並且必須考慮控制各種風險。

這項法案規定，對編制違法違規財務報告的刑事責任,最高可處500萬美元罰款或者20年監禁。篡改文件的刑事責任,最高可處20年監禁。證券欺詐的刑事責任,最高可處25年監禁。

具體來看，美國股市上市出現造假行為得到以下處罰：一是造假上市公司將直接破產倒閉；二是造假上市公司相關董事直接重金處罰以及刑事責任；三是造假上市公司相關聯機構或者個人，同樣重金罰款以及刑事；四是造假上市公司由於非法獲利全部沒收,並翻倍處罰；五是造假上市公司全額賠償中小投資的損失；六是造假上市公司直接宣布破產，永久性無法再度重新上市。

也就是說，造假上市公司不僅面臨鉅額罰款，破產退市，還可能會承擔刑事責任。這對上市公司和高管來說，無論哪一條都是致命的。

公司仍未啟動刑事追責

北京安理律師事務所合夥人王新鋭表示，一般情況下，這種訴訟的主體會是公司及其高管，案件的走向通常都是和解結案；目前看來，涉及財務造假的當事人已經被辭退，公司還未啟動刑事追責。

此外，雖然瑞幸咖啡在海外上市，但根據3月1日以來實施的新《證券法》精神，瑞幸咖啡亦有可能在境內受到法律追責。

對此，王新鋭表示，瑞幸咖啡是否在境內會被追責，還是會受到很多具體因素的影響，而證券監管機構也會比較謹慎，進行處罰的可能性不太大。

另據中國互聯網媒體「獨角獸公園」報道，納斯達克前高管徐光勛認為，瑞幸接下來會面臨兩方面的後果，第一，是集體訴訟，超過三個小股東們就可以發起集體訴訟，這個訴訟會很漫長，公司不但要賠償股民被認定的損失，高昂的律師費也不是小數目；公司還會被處罰，可能要繳納數千萬美元的罰款。

而且，造假額度這麼高，不排除被強制退市，以前美國的安然，大連的綠諾都是這個下場。具體的程序需要斟酌。