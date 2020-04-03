星展丘卓文料今年樓價下跌15%　若疫情第3季未受控跌勢更大

星展銀行（香港）集團研究中心發表2020年上半年香港房地產業展望。星展香港房地產業分析師丘卓文指，樓市由去年中踏入下行周期，雖然10月公布施政報告放寬按揭保險後，11月成交回暖，但其後疫情爆發影響新盤開售，相信要待「限聚令」放寬後才可對樓市有相應支持。

他認為，疫情導致上半年本港經濟倒退，加上全球金融市場波動，兩大因素直接打擊樓市。不過，由於今年的供應量維持1.8萬至1.9萬伙的低位，略為減低價格下行的風險，但仍預期全年本港整體樓價將下跌15%，當中豪宅市場跌幅更為顯著。

丘卓文分析指，雖然今年樓市轉差，但有別於1998年及2008年的情況，因為目前樓市缺乏炒家，投資需求偏低，加上息口低企，銀行又設有壓力測試等，故此市場上沒有出現大批「跳樓貨」。

他補充指，該行預測樓價下跌15%，當中已計及第三季失業率攀升至5%的因素，不過他坦言若疫情並非如預期可以在第三季錄得改善，相信屆時對金融市場的波動影響更大，失業率數據只會更差，有可能導致業主斷供的情況出現。

目前撤辣機會不大

對於政府「撤辣」的可能，丘卓文認為現階段機會不大，由於目前樓價由高位回落不足10%，並非「撤辣」的好時機，相信樓價再回落10%至15%，政府有可能檢討辣招。

零售業方面，他預期3月零售數據或有改善，但4月份會有如2月一樣惡劣，當中主要是旅客大減逾九成，情況比去年社會運動帶來的影響更差。他預期，舖市租金有機會下跌20%至25%。不過，選股方面他仍然傾向選擇一些民生概念的房託股，包括置富（0778）、領展（0823）及陽光房地產（0435）。