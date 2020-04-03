【瑞幸咖啡造假】安永稱審核時發現虛假交易　平保有份承保董責險

在美國納斯達克上市的中國概念股「瑞幸咖啡」周四（2日）晚發公告，指從2019年第二季度到第四季度期間有偽造交易行為，涉及銷售總金額約為22億元（人民幣．下同）。消息公布後，瑞幸咖啡的股價應聲暴跌近80%，公司市值一夜之間蒸發超過50億美元。

負責核數的安永表示，對瑞幸2019年財務報告進行審計工作期間，發現部分管理人員在第二季度到第四季度，通過虛假交易偽造公司相關收入、成本及費用，安永已就此向公司公司審計委員會作出匯報，瑞幸董事會亦因此成立特別委員會負責相關內部調查。目前瑞幸的去年度審計工作仍在進行中，基於客戶保密原則，不會作出其他回應。

瑞幸咖啡自去年5月於美國納斯達克上市，昨日曝造假曝光後，股價應聲暴跌近80%，市值蒸發超過50億美元。（資料圖片）

聯合創辦人：資本的事我也不清楚

自曝財務造假股價重挫後，瑞幸咖啡聯合創辦人兼席營銷官楊飛、董事長陸正耀、相繼開腔回應，並在朋友圈轉發同一張截圖，稱要元氣滿滿。

楊飛在朋友圈更表示，「資本的事我也不清楚我也不想問大家也別問我。我就知道經歷這麼多看到這麼多，做人呢，兩件事最重要： 必須實事求是，永遠元氣滿滿！謝謝關心，我們反思。」

平保有份承保瑞幸「董責險」

有傳媒報道，瑞幸咖啡在赴美上市前投保了「董責險」，內地約十多家保險公司以共保體的形式參與了此次承保，有份承保的中國平安（2318）表示，已收到瑞幸咖啡的董責險理賠申請，正在進一步處理中。

董責險指的是公司董事及高級管理人員在行使職權時，因過錯導致第三者遭受經濟損失，依法應承擔相應經濟賠償責任的風險，將它轉嫁給保險公司，由保險公司按合同約定來承擔經濟賠償責任。

瑞幸咖啡一直被質疑財務數據的真實性，沽空機構渾水研究曾於今年2月指出，瑞幸咖啡去年第三季度起偽造財務數據，誇大每日訂單量、每筆訂單的商品數及每件商品售價，從而製造分店盈利的假象，而去年第三和第四季每店每日銷量至少分別誇大69%和88%。