三大迹象顯示美國正邁向蕭條　特朗普或對進口原油加徵税

經濟學家們認為，美國經濟正在邁向嚴重衰退。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情蔓延是主要誘因。

綜合媒體4月5日報道，美國財長努欽（Steven Mnuchin）將召集央行行長和其他高級金融監管人員，評估新冠肺炎爆發造成的損失。

高盛的數據顯示，美國經濟第二季度按年可能會萎縮34%。

美國疫情擴散讓各界恐慌。圖為，3月28日醫護人員將病人送往紐約布魯克林一家醫院。（新華社）

知情人士說，由於疫情的影響，美國財政部的工作變得越來越緊迫，官員們已經向一些前財政部工作人員尋求建議，這些人在2008年和2009年抗擊金融危機的過程中發揮了重要作用。

當前美國經濟走向蕭條的迹象越來越明顯。

一、失業率創紀錄。截至3月28日的兩週已經有近1,000萬美國人申請失業救濟。聖路易斯聯邦儲備銀行的經濟學家們預測，疫情引起的經濟衰退造成的失業人數將達到4,700萬，將把美國失業率推高到32.1%，比大蕭條時期的最高水平高出7個多百分點。

二、多行業受疫情波及。新冠肺炎疫情重創航空公司、船運、酒店和餐館。此外，分析師表示，汽車製造商、博彩業和零售業將受到供應鏈中斷的沉重打擊。

三、家庭債務達到歷史高位。根據紐約聯儲的報告，家庭債務在2019年激增，創下金融危機爆發前以來的最大年度增幅。報告顯示，2019年美國家庭債務餘額增加6,010億美元，首次超過了14萬億美元。上一次出現如此大幅的增長是在2007年，當時家庭債務增加了逾1萬億美元。

此外，值得關注的是國際原油價格「戰」也會對「危機」中的美國經濟造成重壓。

美國總統特朗普（Donald Trump）4月4日在白宮發佈會上表示，如果有必要，他將對進口原油加徵關税，以保護美國石油企業。特朗普說，他「會採取一切必要的手段」，低油價傷害了美國大量工作崗位。

沙特和俄羅斯的「原油價格戰」導致國際油價暴跌。特朗普此前表示要斡旋兩國減產以制止油價繼續下滑，而沙特和俄羅斯希望美國也一同減產。特朗普3日與美國各大石油企業代表會談，並未提出減產的計劃，之後他對記者表示，應該由市場決定油價。