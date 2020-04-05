【新冠肺炎】美國再現銀行倒閉　揭開金融危機序幕？

分析指出，疫情下美國經濟明顯放緩，缺乏儲蓄的美國人面臨「斷供」，金融機構將出現倒閉潮。

4月3日晚間，美國聯邦存款保險公司（FDIC）宣布，接管位於西弗吉尼亞州的小型銀行The First State Bank of Barboursville（以下簡稱First Bank）。西弗吉尼亞州的金融監管部門已關閉該銀行，此前並無消息向公眾傳達。

這是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情發生以來，美國第一家倒閉的銀行。美國在1990年至1991年，2008年至2010年的兩次經濟金融危機中出現大量銀行倒閉和被接管的現象。CNN統計的數據顯示，2008年美國有25家銀行倒閉，2009年有140家銀行倒閉；FOX Business統計的數據顯示，2008年至2012年期間，美國有465家銀行倒閉。

疫情蔓延，經濟停滯。3月20日，在美國加利福尼亞州洛杉磯，星光大道上的一家商場停止營業。（新華社）

此前多位經濟學家指出，本輪美國經濟波動與2008年最大的不同在於，尚無金融機構破產倒閉，這也是尚不能定義 「金融危機」已來的重要參考。但現在，這個問題可能要重新探討。

對於被接管的原因，公告稱，由於長期的資本和資產質量問題，自2015年以來First Bank就一直財務困難。該銀行2019年12月31日的財務報告顯示，其資本水平過低，無法繼續運營。尚未明確指出新冠肺炎疫情對該銀行經營的衝擊。

美國CNN網站在報道中提到，隨着美國經濟活動的持續冷卻，數以百萬的借款人在償還房貸和其他貸款上掙扎，可能會有越來越多的借款機構倒閉。

中國國內一家股份銀行的人士向內媒《華夏時報》表示，不少研究認為美國家庭的平均儲蓄相對較低，且偏好揹債消費，從這一點看下去，當經濟停擺造成失業或者收入減少時，對美國家庭的影響相比其他高儲蓄國家可能要大，所以借款人無力還債殃及放貸機構的擔心不無道理。