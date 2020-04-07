耶倫警告美次季GDP恐瀉30%　美企要求加大關税豁免產品範圍

因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）帶來的巨大沖擊，美國經濟大面積停擺，經濟增速預期被大幅下調。

綜合媒體4月7日報道，美聯儲（Fed）前主席耶倫（Janet L. Yellen）稱，新冠肺炎對經濟的衝擊是前所未有、破壞性的，預計美國第二季度GDP可能下跌30%，美國的失業率可能高達12%至13%，並還在上升。

新冠肺炎疫情在美國暴發後，多個行業陷入停滯，就業危機加劇。《華盛頓郵報》報道稱，美國有6萬多家商店陸續關門，近100萬名零售員工暫時下崗。

新冠肺炎疫情下的華盛頓，經濟活動停滯，缺失了大都市的繁華。（新華社）

為緩解經濟壓力，美國政府出台2萬億美元經濟刺激計劃，準備向大多數美國人直接發放支票或現金。但分析人士稱，這些措施並不能扭轉不少零售商破產倒閉的命運。

內媒《第一財經》報道稱，在美國貿易代表辦公室（USTR）宣布有可能進一步豁免301關税中被徵税的產品，並公開徵集公眾、企業和政府機構的意見十餘天后，美國聯邦法規電子制定門戶（Regulation.gov）網站上已經評論雲集。USTR開放的公眾意見徵集區內容顯示，美國公眾、企業和政府機構的確對進口中國醫療用品有較大訴求，並明確表示，希望對與新冠肺炎疫情直接相關的醫療用品進行關税豁免。

此外，該報道稱，在USTR開放的公眾意見徵集區內，也有不少公眾和企業提出對部分日常用品進行關税豁免的訴求，包括金槍魚、加熱器、自行車及其相關配件、居家健身器材等。受疫情影響，當前美國各州的許多企業被強制關閉，日常用品生產力下降，導致日常用品存量不足，直接進口二級產品的需求上升。另外，由於大多數社區民眾開始居家隔離，對於物資儲備也有較大需求。

值得一提的是，摩根大通在對疫情防控措施和經濟刺激措施進行評估後，大幅下調了美國第一和第二季度經濟增長預測。預期美國第一季度GDP折合年率萎縮10%，預計第二季度將出現25%的歷史性萎縮。