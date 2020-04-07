歐洲零售商要脅集體罷交租　或恐釀金融危機

新冠肺炎疫情繼續在歐洲大爆發，當中零售商收入受到最大影響。由於多國政府勒令店舖停業以控制疫情，一些主要零售商，包括Hennes & Mauritz（H&M）開始停止交租，此舉不但令業主利益受損，更有可能拖累銀行業，最終或恐釀金融危機。

H&M行政總裁Helena Helmersson在訪問中指，今次危機影響所有人，建議大家應通力合作。現時，H&M旗下5,000家店舖，已有4,000家暫停營業。H&M在英國更威脅，若情況沒有好轉，可能取消租約。

英國地產公司BPF行政總裁Melanie Leech表示，公司在租金上已給予彈性，以協助陷入困境的零售業。單在德國、法國及英國3國，以商用物業按揭貸款總值1萬億歐元。其中，英國現時幾乎所有零售店舖關閉，但未來數周，將有總值1,800億英鎊的商用物業按揭貸款需支付利息。

英國最大商場業主Intu Properties在新冠肺炎疫情爆發前，就已面對集資困難及需減少債務。公司警告，過去1季只收到29%租金，若繼續有零售商單方面停止交租，將會採取強硬行動，揚言不會資助財雄勢大的零售品牌。

有分析認為，若有更多零售商停止交租，地產商將難以支付利息及避免債權違約。在最壞的情況下，銀行將要求撤回貸款。物業或被銀行充公償債。假若壞帳嚴重，更會可能拖垮銀行系統。