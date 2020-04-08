美抵押貸款延期還款申請　2周內激增近2000%　達里奧稱現金是垃圾

即使美國政府表示到4月15日抵押貸款還款才將開始正式推遲，但借款人已湧入申請延期還款的程序。

根據美國抵押貸款銀行家協會4月7日公布的數據，在3月2日至16日之間，延遲抵押貸款還款的請求增加了1,270%，在3月16日至3月30日期間又增加了1,896%。

一項調查顯示，將近四分之三的美國人表示，新型冠狀病毒肺炎大流行減少了他們家庭的收入。

美國正在多方想辦法刺激經濟復甦。美國總統特朗普（Donald Trump）3月27日在白宮簽署2萬億美元經濟刺激法案，以應對新冠肺炎疫情。

美聯儲（Fed）在3月3日、3月15日兩次宣布緊急降低聯邦基金利率，把利率區間降至0%至0.25%。美國在一夜之間進入「零利率時代」。為向市場注入更高流動性，美聯儲決定，從3月26日起，把存款準備金率降為零。

另一方面，對沖基金橋水創辦人Ray Dalio（達里奧）在社交網站Reddit一項活動上表示，現時正處在二戰以來規模最大的貨幣刺激時代。現金價值雖不像其他資產般波動，但存在昂貴的負回報，因此仍然認為，相對於其他選擇，尤其是那些在通貨再膨脹時期仍能保值或增值的選擇，例如黃金和股票，現金是垃圾