3月訂單量較1月增逾倍　戶戶送下半年擬開數間共享廚房

新冠肺炎疫情下，外賣平台生意逆市上揚。戶戶送（Deliveroo）香港區總經理羅家聰表示，今年首季營業額是去年第四季的三倍；3月的訂單總數較1月增加逾1倍。現時平台約有1,500至2,000間餐廳是提供八至九折的優惠，但這些大多是餐廳自發提供，皆因疫情爆發後，外賣佔餐廳生意由原來的20至25%，升至50至80%不等。

他又指出平台不會為搶佔市場而燒錢，反而是著重餐廳的選擇及服務質素（包括：外送速度、準時率及客戶體驗）。

近日Deliveroo宣布退出台灣市場，反映外賣平台競爭激烈。羅家聰坦言香港外賣行業暫時沒有太大利潤，但市場發展潛力龐大。戶戶送已攻港5年，為本地外賣平台龍頭，在今年首季，市佔率是50%以上；公司進入台灣市場僅1年多，與市場上的競爭對手差距比較大，故決定撤出台灣，專注發展其他有潛力的市場，並加大對香港市場的投資力度。

戶戶送（Deliveroo）香港區總經理羅家聰表示，今年首季營業額是去年第四季的三倍；3月的訂單總數較1月增加逾1倍。（鄺月婷攝）

訂單平均需時約31分鐘

他續道，戶戶送的競爭優勢是外送速度最快，訂單平均需時約31分鐘，食物由廚房取出來至送到客人手中大概是12至15分鐘，公司會嚴謹控制運送距離，以維持服務水準。另外，公司會運用大數據分析客人的喜好，再找餐廳合作夥伴，餐廳選擇均是迎合客人的需求；公司亦有推出月費計劃，客人只需每個月繳付98元，便可享有100元以上的訂單免運費的優惠。

在宣傳策略方面，羅家聰說自己發現有同業投放大量金錢去做市場推廣，惟這對公司有正面作用，因為這樣可「做大香港市場個餅」，疫情前香港外賣市場滲透率只有5至8%，現在升至10%以上，這是有賴同業及公司努力宣傳，他相信戶戶送旗下的餐廳服務質素是最好，故有助吸引新客變為回頭客。

戶戶送暫未有注資需要

雖然疫情影響香港餐飲市道，但戶戶送卻未有改變發展步伐，下半年更計劃開設數間共享廚房「戶戶小廚」，傾向是九龍東、九龍西、新界東等地。羅家聰稱公司會根據該區的外賣需求、該區會否缺乏某些菜式的餐館、租金、交通便捷等因素來開店，「找到合適的地方就會開舖，街舖也會考慮。」第3間戶戶小廚今日在鰂魚涌開業，他笑稱通常戶戶小廚可帶動該區外賣訂單量淨增加25至30%，以鰂魚涌為例，該店鄰近住宅及商業區，午市及晚市生意好，但餐廳密度較低，缺乏上海菜、薄餅菜式、湯品、素食的餐廳，故戶戶小廚便找了這些餐廳夥伴進駐。

外賣行業在「疫市」下彈起，對於公司會否讓更多投資者注資，羅家聰指暫時資金充裕，未有注資需要。未來會繼續增加平台餐廳的數量，希望年底前增至12,000至15,000間餐廳，並增加月費計劃的優惠，例如：提供餐廳外賣及堂食折扣。