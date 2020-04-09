美股收高道指漲逾700點　高盛建議高淨值客戶重返市場

美股4月8日收高，道指上漲逾700點。投資者正關注新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情的發展。

周三（4月8日），道指收盤上漲779.71點，報23433.57點；納指漲203.64點，報8090.90點；標普500指數漲90.57點，報2749.98點。

消息面上，美國參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）退出了總統大選。在冠狀病毒疫情引發經濟危機之時，這條消息在一定程度上緩解了華爾街的政治擔憂。桑德斯的施政主張包括全民醫療保險（Medicare for All）等，其主張引起了許多企業主和投資者的擔憂——他們擔心如果桑德斯擔任總統就會增加税收。桑德斯退出總統大選的消息，使前副總統喬·拜登（Joe Biden）更接近獲得民主黨的總統候選人提名。拜登被華爾街視為是對市場更友好的候選人。

新冠肺炎疫情發生後，美股走勢較為動盪。（新華社）

延續零利率政策

此外，美聯儲（Fed）周三公布的會議紀要顯示，美聯儲認為美國經濟前景面臨「極大程度」不確定性，零利率政策將保持至經濟消化疫情的打擊之後。

新冠肺炎方面，美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·福西（Anthony Fauci）周三對媒體表示，美國現在的冠狀病毒致死病例比最初預期的要少，他還指出本週之後情況應該會逐漸好轉。紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）周三也表示，紐約市的疫情前景似乎在改善。

有些樂觀投資者認為，現在市場極度恐慌的時刻可能已經過去。高盛集團更建議其高淨值客戶重返股票市場，尤其是對美國股票抱有樂觀態度，因該機構對疫情封鎖結束後的強勁經濟復甦感到樂觀。「我們給客戶的建議是，現在是重返市場並利用股市下跌反彈的好時機，」高盛私人財富投資策略部董事總經理西爾維亞·阿爾達尼亞（Silvia Ardagna）表示。

高盛策略師們預計全球經濟活動近期將急劇下滑，但也預計下半年將出現V型反彈。阿爾達尼亞表示，決策者對疫情的應對反應給她的團隊留下「積極的印象」，儘管這些措施並不能阻止上半年的經濟衰退，但很可能會推動強勁的復甦。