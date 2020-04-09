【新冠肺炎】美聯儲警示美國經濟急劇惡化　極為不確定

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）4月8日公布了3月2日和3月15日會議的紀要，給出了美國聯邦儲備委員會（美聯儲/FED）緊急降息的理由。紀要顯示，所有FOMC委員均認為美國經濟前景在最近幾周急劇惡化，並且變得極為不確定，因此把利率降至0%至0.25%的水平，而零利率將保持至疫情對經濟的衝擊消退之後。

在3月15日的會議上，小部分委員提議降息50基點，因短期融資市場急劇惡化，新冠肺炎（COVID-19）疫情主導了經濟前景，委員們希望對疫情採取「強有力的」貨幣政策回應措施。

同時，FOMC委員預計2020年第一季度美國及海外經濟活動，將較一月會議中的預期更加疲弱，包括消費者信心、房地產市場及商業信心均受到破壞，對就業的衝擊尤其嚴重。經濟的恢復速度將取決於疫情遏制措施和財政措施的實施速度。

據《第一財經》報道，有經濟學家預計，從受疫情影響最大的行業來推算，美國失業人數最終可能超過1,600萬人，這將使得美國失業率從約3.5%的水平升至12.5%的水平，為大蕭條以來最高。疫情同時也打斷美國私營部門就業人數此前連續增長的勢頭，眼下美國僅有6%的企業在招聘，這一比例比2008年金融危機期間還低，更大規模的失業潮或即將來臨。

美國初次申請失業救濟金人數大幅攀升。（AP）

基於對失業率飆升的考慮，高盛預計美國第二季度經濟下滑幅度將遠高於先前預估，失業率也將攀升。預計第二季度美國GDP按季年率將下降34%，而此前的預測為下降24%。高盛預計，2020年美國失業率將升至15%，而此前的預期為9%。失業數據顯示，產出和勞動力市場的崩潰幅度甚至比此前預期的還要大，這引發了對未來收入和支出造成更嚴重的第二輪影響的恐懼。

另據媒體報道，事實上，隨着零利率政策的實施，美聯儲已經將其資產購買規模從最初的7,000億美元擴大到了無限制的水平，目的是持市場運轉和經濟運轉。

資產管理巨頭貝萊德集團的美國基本面固定收益業務主管鮑勃-米勒（Bob Miller）表示，這份會議紀要表明，美聯儲將「不惜一切代價」實施寬鬆的貨幣政策。米勒預計，美聯儲資產負債表目為前略低於6萬億美元，未來則將擴大至10萬億美元或更多。

儘管市場已經開始認為這種資產購買活動類似於金融危機時期的「量化寬鬆」（QE）政策，但美聯儲官員在會議期間強調，這種措施的作用是支持市場運行。