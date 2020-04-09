【虛擬銀行】「Mox」開放特選客戶試用　可設儲蓄目標追蹤進度

渣打香港、電訊盈科（0008）、香港電訊（6823）及攜程合組的虛擬銀行「Mox」，宣布現開放予特選客戶試用Mox的服務，冀收集他們的用後感，為銀行今年稍後正式推出服務做好準備。

Mox特選客戶可獲享的體驗包括：

數分鐘內開立Mox戶口而毋須書面申請及等候，客戶可立即獲取銀行戶口及電子Mox卡，沒有最低結餘要求，開戶費用全免。

客戶可設定目標，為目標命名並實時追蹤儲蓄進度。可利用 「存款計算機」及其他工具，建立個人化的自動儲蓄習慣。輕鬆建立目標戶口，配合相關資訊，實現下一個儲蓄目標。

銀行服務由客戶決定，客戶不受鎖定期限掣肘，客戶可以命名戶口名稱、隨時鎖卡和解鎖，以及決定其戶口、銀行卡和客戶服務如何運作。

Mox客戶可設定目標，為目標命名並實時追蹤儲蓄進度。（Mox提供）

亞洲首張全功能無號碼銀行卡確保客戶戶口保安提升至更高層次，該銀行與Mastercard推出「數碼優先」的新一代銀行卡，購物提款一卡辦妥。

收取實體銀行卡後，只須把卡向客戶手機上一拍，透過NFC技術可即時啟動，毋須致電客戶服務中心。

客戶可藉即時交易分類，實時追蹤戶口活動及結餘。客戶可免費使用在全港超過3,000 部銀通自動櫃員機服務，亦可使用全球各地接受 Mastercard卡的自動櫃員機。