聯儲局推總值2.3萬億美元救市方案　鮑威爾稱會視乎情況再出手

美國經濟受到新冠肺炎疫情衝擊，當地就業情況明顯惡化，上周新申領失業救濟人數逾660萬人，再次超出市場人士預期。大行亦預料當地第二季經濟，將陷入明顯衰退。為支持經濟，聯儲局繼早前宣布推出無限制量化寬鬆措施後，再次出手，推出總值2.3萬億元（美元‧下同）的救市方案，協助地方政府及中小企業應對今次疫情帶來的打擊。

聯儲局主席鮑威爾指出，當國家應對疫情時，央行會致力提供協助；又指出當局會監察市況，以考慮是否提供更多協助。

方案包括聯儲局會購入最多總值6,000億元的貸款，其對象為中小型企業，並會擴大一級及二級市場企業信用工具﹑定期資產擔保證券貸款工具（TALF）規模至最多8,500億元，增加對家庭及企業信貸投放。

為合資格企業提供4年期貸款

當局亦向員工數目低於1萬人﹑年收入低於25億元，並且在疫情爆發前擁有良好財務狀況的企業，提供為期4年的貸款。獲批貸款的企業，須盡力保留員工數目及維持薪酬水平，同時在派發股息等方面會受限制。

當局亦會協助州政府及地方政府穩定現金流，通過新設立的市政府流動性工具，發放最多5,000億美元貸款。

為應對新冠肺炎疫情對美國經濟的衝擊，聯儲局已連番推出措施以增加市場流動性，包括在大幅減息1.5厘，重啟量化寬鬆措施，除了買入國債外，亦宣布買入交易所買賣基金龍（ETF），以避免市場出現資金緊絀情況，衝擊金融市場。