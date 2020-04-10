【央行救市】美債規模突破24萬億美元　美聯儲成最大買家

誰給不斷激增的美國債務「埋單」，儼然備受全球金融市場高度關注，而美聯儲（Fed）的買債行動同樣矚目。

新冠疫情令全球經濟引擎急剎車，股市進入熊市。美聯儲為恢復市場信心，緩解市場壓力，採取了一系列大規模干預措施，以保護資本市場和美國免受疫情爆發的影響。該局繼早前宣布推出無限制量化寬鬆措施後，最新再次出手，推出總值2.3萬億美元的救市方案，協助地方政府及中小企業應對今次疫情帶來的打擊。美聯儲主席鮑威爾在一份聲明中明言︰「美聯儲的角色是在這個經濟活動受限的時期盡我們所能提供救濟和穩定。」

美聯儲近期多次調整貨幣政策，已應對經濟可能到來的衰退。（新華社）

美聯儲持逾3.6萬億美債

數據顯示，美聯儲4月8日國債持有量為3.63萬億美元，一週前為3.34萬億美元，住房抵押貸款支持證券持有量一週變化不大，維持在約1.46萬億美元。

此外，美聯儲貼現窗口貸款餘額大體上持穩，為434.5億美元，一級交易商信貸便利工具餘額大體持穩，為330億美元，貨幣市場共同基金流動性便利工具餘額增至532億美元。

美國銀行分析師表示，這些措施加在一起，可能導致美聯儲的資產負債表規模在今年年底前突破9萬億美元，佔美國GDP的40%以上。此前貝萊德亦表示，預計美聯儲資產負債表在今年將擴張至驚人的10萬億美元。

數據顯示，美聯儲資產負債表總規模在4月8日自一週前的5.86萬億美元擴大至6.13萬億美元，創歷史新高。

值得關注的是，美聯儲周四（4月9日）表示，將從4月13日開始把單日購買國債規模從500億美元降至300億美元。紐約聯儲在網站發佈了未來一週的國債購買計劃。本輪美國國債購買操作開始於3月13日，在3月19日至4月1日期間達到單日750億美元的最高水平。

美國國債總規模突破24萬億美元

為了籌資刺激經濟復甦，美國債務規模正以驚人速度擴張。截至4月9日，美國國債總規模突破24萬億美元大關，創下歷史新高。且不到6個月美國國債增加1萬億美元，增速也創下歷史之最。

然而，這不意味着美國債務增長勢頭開始放緩。

富國銀行發佈最新報告指出，今年二季度美國政府可能增加1.4萬億美元債務，以支持2.2萬億美元財政刺激計劃實施。隨着美國後續還會大規模舉債籌資推動新的財政刺激計劃落地，2020財年美國財政預算赤字將增加至2.4萬億美元，佔美國GDP的11.2%，其結果是同期美國債務規模將淨增加2.8萬億美元。