【新冠肺炎】中國CPI漲幅終回落　3月升4.3%　PPI增速持續萎縮

中國國家統計局4月10日公布，2020年3月份，中國居民消費價格（CPI）按年上漲4.3%，增幅低於此前預期的4.9%，2月份增幅為5.2%。其中，城市上漲4.0%，農村上漲5.3%；食品價格上漲18.3%，非食品價格上漲0.7%；消費品價格上漲6.2%，服務價格上漲1.1%。一季度，中國居民消費價格比2019年同期上漲4.9%。

3月份，中國居民消費價格按月下降1.2%。其中，城市下降1.2%，農村下降1.3%；食品價格下降3.8%，非食品價格下降0.4%；消費品價格下降1.7%，服務價格下降0.3%。

具體數據顯示，3月份，食品煙酒類價格按年上漲13.6%，影響CPI上漲約4.10個百分點。食品中，畜肉類價格上漲78.0%，影響CPI上漲約3.44個百分點，其中豬肉價格上漲116.4%，影響CPI上漲約2.79個百分點。

中國統計局城市司高級統計師董莉娟指出，3月份，復工復產逐步加快，交通物流逐漸恢復，保供穩價措施加力。從按月看，CPI由上月上漲0.8％轉為下降1.2％。其中，食品價格由2月上漲4.3％轉為下降3.8％，影響CPI下降約0.90個百分點，是帶動CPI由漲轉降的主要因素。

隨着疫情形勢的緩解，中國各地加快復工復產的速度。（新華社）

統計局還公布了中國工業生產者出廠價格（PPI）數據。2020年3月份，中國PPI按年下降1.5％，按月下降1.0％，2月數據為按年下降0.4%。整個一季度，PPI比2019年同期下降0.6％，工業生產者購進價格下降0.8％。

中國3月CPI按年 4.3%，預期4.9%，前值5.2%。中國3月PPI按年 -1.5%，預期-1.1%，前值-0.4%。