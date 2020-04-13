【新冠肺炎】武漢受衝擊　GDP十強城市榜或生變

新型冠狀病毒肺炎疫情正在對全球經濟產生重大衝擊，中國國內城市競爭格局或因而起變化，保持近十年的城市GDP排行榜今年可能會發生比較大的變化。

據《第一財經》北京時間4月13日報道，2019年中國GDP排名前十位的城市依次為上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、武漢、杭州和天津。這十座城市已經在榜單上「霸佔」了將近10年，其間雖然有廣州和深圳、重慶和天津等個別城市排位發生變化，但是前十強的整體格局沒有變。不過，2020年，這一格局可能將被打破。

湖北推動安全有序復工復產，3月24日，中鐵大橋局的施工人員在作業。（新華社）

報道稱，首先破局的可能是天津的滑落。天津曾經是中國城市的領跑者。2010年至2013年，天津GDP增速分別以17.4%、16.4%、13.8%和12.5%增速位居全國第一，並開始了與深圳、蘇州、廣州等城市的競爭。但是，隨着經濟發展進入新常態，天津的勢頭逐漸消減。2017年，天津GDP僅增長了3.6%，2018年，也只增長了3.6%。

報道指出，增勢正勁的武漢卻暴發了新冠肺炎疫情，為這一變局再添複雜情勢。按照2019年的數據，武漢與天津、南京的GDP總量差距為2,100億元人民幣左右。2020年，武漢將「失去一季度」，未來一段時間還將受到疫情影響，因此武漢2020年有可能滑落到與天津、南京進行十強「卡位戰」。