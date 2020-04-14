財報季大考來襲　美股漲跌不一　美國官方醖釀重啟經濟

美股4月13日收盤漲跌不一，投資者關注美企財報。與此同時，官方認為美國新型冠狀病毒肺炎疫情出現穩定迹象，將組建特別小組，研究重啟經濟、開放學校的計劃。

道指周一（13日）收盤下跌328.60點，報23390.77點；納指漲38.85點，報8192.42點；標普500指數跌28.19點，報2761.63點。其中，特斯拉漲超13%，Netflix漲7%創52周盤中新高。卡特彼勒跌超8%領跌道指成分股。黃金板塊集體走高。

美國醖釀重啟經濟

鑑於新增新冠肺炎病例已出現趨於穩定的早期迹象，美國官方已經提出了放鬆全國各地過去幾周實施的社交距離措施的想法。

美國是新冠肺炎病例確診最多的國家，但是美國政府對防控有信心。（新華社）

美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·福西（Dr Anthony Fauci）在美國有線電視新聞網（CNN）上說，他對美國疫情正在放緩感到謹慎樂觀。他還表示，美國部分地區可能在下個月重新開放。

美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）4月13日表示，將由健康和經濟專家設計重開經濟的計劃。另據報道，美國紐約州、新澤西州等六個州宣布「協調」措施，將組建特別小組，研究重啟經濟、開放學校的計劃。科莫稱，沒有與特朗普（Donald Trump）總統討論重新開放問題。協調重新開放的工作小組將在明天開始進行審議，希望儘快重新開。特朗普總統擁有決定重新開放的權力，但必須制定計劃。在此之前，特朗普稱他有權下令各州重新開放。

美股財報季來臨

投資者在權衡疫情帶來的影響的同時，也為新一輪的企業財報季的開始做好準備。包括強生、摩根大通和美國銀行均於本週公布一季度業績，而他們早前均以新冠肺炎暴發為由取消了盈利預期，而不少公司也大幅下調了盈利預期。

據FactSet數據顯示，市場分析師預計標準普爾500指數成份股公司2020年第一季度的收益將按年下降5.2%，創下2016年一季度以來最大同比降幅。

另一方面，福特汽車公布了一季度財報預告，預計營收340億美元，息税調整前虧損6億美元（排除3億美元的特別支出），2019年同期盈利24億美元。福特公司披露，截至4月9日，公司賬上還有300億美元的現金，其中有154億美元是上個月剛剛從現有借貸額度中提取的。福特CEO 表示，在不增加汽車生產、銷售和金融活動的前提下，福特手上的現金能夠至少撐到今年三季度末。