【新冠肺炎】美傳染病專家：特朗普2月曾拒絕社交疏離措施建議

美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任、傳染病專家福奇（Anthony Fauci）接受美國有線新聞網絡（CNN）一個名為《國情咨文》的節目訪問時證實，美國總統特朗普（Donald Trump）曾拒絕實施社交疏離措施的提議。

美國首席傳染病專家福奇表示最早在今年5月一些州便可重啟經濟。（AP）

《紐約時報》4月11日刊登一篇報道，詳細描述了特朗普政府在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發初期的失誤，以及特朗普是如何無視其顧問的警告。報道稱，福奇和特朗普政府其他官員曾於2月建議實施社交疏離措施以遏制新冠肺炎疫情擴散，但被特朗普拒絕且拖延將近一個月時間。

在當天的節目中，主持人詢問福奇特朗普政府為何在聽取了他們的建議後並未採取行動，福奇回答道，「你知道……正如我說過很多次，我們是從純健康角度來看待這個問題的。我們提出建議，通常建議會被採納。但有時不會」。

主持人又問道，「若從2月第3周開始保持社交距離、身體距離並採取居家措施，是否可以挽救生命？」

福奇對此回答道，「顯然，從邏輯上來說，如果有一個持續推進的過程，而且能更早開始緩解（疫情發展），你可以挽救生命。沒有人會否認這一點」。他同時補充道，「很明顯，如果我們從一開始就採取徹底的封鎖措施，情況可能會有所不同。但當時很多人反對採取這些措施」。

福奇還表示，美國一些州的經濟最早可能會在2020年5月得到重啟，但前提是當地衛生部門能夠識別新冠肺炎患者並採取措施，及時將他們隔離。惟他同時警告說，疫情可能在今年秋季再次爆發。