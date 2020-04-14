【一文睇清】阿里巴巴業績前瞻　大行料電商恢復情況好於預期

疫情下企業季績受關注，阿里巴巴（9988）5月份將公布今年3月底止季度業績，大行唱好內地電商業務在3月份逐步復甦，GMV增長有望好於預期，但對商戶補貼或影響電商業務的變現率。

多家大行維持阿里巴巴「買入」評級，看好其長期競爭力。阿里今日收報197元，升近3%。

大和維持阿里「首選股」地位

大和發表報告指，對阿里巴巴今年3月復甦感到樂觀，料本地服務和國際商業方面會較預期弱，但認為核心商業EBIT有上升空間。該行預計，阿里巴巴股價在未來數季將受其強勁的商務表現所帶動，維持首選股地位，重申「買入」評級，目標價260元。

大和預期，阿里2020年第4財季（截至3月底止）客戶管理業務收入將跌6.4%，佣金收入跌7%，主要因為天貓超市組合轉變，給予商戶優惠利率、免年費6個月等。

但自3月份恢復交通後，料本地和出口相關的業務會在第4財季緩慢復甦，預期收入升17%至1,092億人民幣。該行又上調對阿里巴巴2020年度經調整盈利預期4%，以反映核心商業EBIT率的較高預期。

阿里巴巴管理層於上季業績電話會議指，內地零售市場業務包括天貓、淘寶、本地生活等或出現收入負增長。（資料圖片）

交銀料阿里季度收入增長14%

交銀國際發表報告，指根據統計局資料（1-2月實物電商GMV按年增3%）及菜鳥物流恢復資料（除湖北，3月中上旬運力恢復100%），估計阿里第4財季電商GMV增速6至7%，好於此前預期的0至1%。不過，由於疫情期間對商戶的補貼將影響短期變現率，預計核心電商平台收入按年降7%，低於此前降3%的預期。

交銀報告又下調阿里第4財季收入及EBITDA分別5%和17%，即按年增長14%及跌10%。但該行仍看好阿里巴巴長期增長潛力，維持「買入」及目標價268美元，對應2020及21年市盈率40倍及29倍。

中信證券：電商恢復好過管理層預期

中信證券發表報告指，預期阿里於內地電商平台的業務恢復情況，將好於管理層上季業績會之預期，看好阿里長期競爭力及價值，維持「買入」評級。

中信證券指，根據該行近期產業調研，3月份部分必選高頻消費品類實現正增長，紡織服裝品類下滑幅度顯著收窄，預計阿里第4財季GMV增長有望好過之前預期。考慮當前情況對廣告投放及對高扣點的服裝品類增長的負面影響，以及阿里對商家經營費用的減免，預計客户服務與佣金收入會低於GMV增長。

該行亦指，疫情對阿里業務仍有短期衝擊，包括受線下停擺與物流停滯影響，預計菜鳥、本地生活服務等業務受到較大負面衝擊，而全球背景下國際業務也面臨壓力。此外，疫情對阿里的權益類投資也或形成一次性損失。不過，疫情長期有助於加深商業活動數字化。

野村料阿里季度盈利按年跌33%

野村則指，2月中國疫情最嚴重時，由於物流及供應鏈受阻，阿里電商交易或按年大幅下降，但情況於3月逐步改善，料電商銷售表現強勁，對天貓成交額預測較市場樂觀。

該行預期阿里第4財季收入增長放緩至15%，錄1,070億元人民幣，non-GAAP盈利按年跌33%至150億元人民幣，主要因市場波動令集團承受非營運損失，將其在美國的目標股價下調至240美元，相當於港股價格232.5元。