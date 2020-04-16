調查指56%港人經歷網上騙案　16%人中招平均損失2811元

滙豐銀行進行一項網絡安全調查顯示，受訪的1,005名香港市民當中，56%人曾經歷網上騙案，約16%受訪者因網絡詐騙或攻擊而蒙受平均約2,811元財務損失。

以100分為滿，受訪市民的網絡安全知識、態度和行為等3個範疇的整體得分是72.6分。高於80分的市民會被評為「cyber smart」，僅8.5%受訪者取得80分以上。調查亦顯示，18至24歲受訪者群組，相較25至39歲、40至55歲受訪者群組，在知識、態度方面表現為佳，但行為方面則在3個年齡群組中最低分，只得67分。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼服務訊息及內容高級經理陳淑凝解釋，18至24歲市民都很明白如何在網上保障自己，但在保障細節上「冇去放心機」，例如仍會使用公共Wi-Fi網絡進行錢銀交易。

陳陳淑凝又指，過去數月，該行數碼銀行登入和交易有雙位數字增長，該行採用生物認證技術，例如人面識辨登入，該行不斷改善客戶登入流程，包括設置逾時功能等。她建議客戶加強密碼安全、不要分享資料、不要在公眾網絡登入銀行戶口及進行交易等。

滙豐：有審視Zoom軟件系統保安設定

至於滙豐早前借Zoom軟件引入雲端視像會議，讓尚玉客戶跟客戶經理及投資專員溝通，然而Zoom被爆出安全漏洞，更有銀行禁用該軟件。

被問到有否客戶表達對使用Zoom的憂慮，滙豐發言人表示，該行有不斷審視Zoom軟件的系統保安設定，並向員工提供安全使用指引， 以確保內部或客戶視像會議能夠在安全和有足夠保障的條件下進行。