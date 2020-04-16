專家指實行社交距離措施　能為社會帶來可觀經濟效益

全球努力對抗新型肺炎，其中一種應對手段是實行社交距離措施（social distancing），但措施對經濟帶來沉重代價，有人質疑措施的成本是否已超出其效益。

芝加哥大學弗里德曼經濟研究所教授Michael Greenstone及Vishan Nigam，運用模擬新型冠狀病毒在美國傳播和死亡率影響的模型，預測到如果由2020年3月下旬開始，實行3至4個月的中度社交距離措施，直至10月1日就能挽救170萬人的生命，當中的63萬人能避免死亡是因為不用被送入負荷過重的深切治療病房。

實施社交距離措施為社會帶可觀經濟效益

從美國政府計算出來的「統計生命價值」以及不同年齡的預計死亡率的角度來看，實行社交距離措施而避免死亡所帶來的經濟效益約為8萬億美元，即每個美國家庭約60,000美元。約90%的金錢效益是與50歲或以上的人士相關的。總括而言，分析表明在疫情肆虐當下實施社交距離措施，能為社會帶來可觀的經濟效益。

印度儲備銀行前行長：除金融及財政支援 各國忽略國際合作

印度儲備銀行前行長、芝加哥大學布思商學院教授Raghuram Rajan指，疫情爆發是一個全球性問題，必須各國攜手應對。

他指，金融方面，各國決策者試圖為市場帶來更大流動性；在財政方面，很多國家正為當地家庭提供直接資助、延遲徵收稅項及為中小企業提供貸款讓他們渡過難關。

然而，他認為各國忽略了國際間的合作，各國紛紛禁止醫療用品和設備出口，在全球層面來看是兩敗俱傷，「若要徹底消滅這種病毒，世界任何一個角落都不能錯過，否則疫情仍會在第二、第三波傳播回來。除非你能完完全全封鎖國家的邊界，但我們都清楚這是不可能的。」