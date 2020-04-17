美國金融史上最關鍵時期　或是未來45天？

華爾街分析師認為，美股正處於一個拐點，專家們還表示，若無適當的新冠肺炎檢測就重新開放經濟，可能會導致這種疾病的進一步擴散。

據《騰訊網》報道，華爾街知名逆向投資專家艾倫·B·蘭茨（Alan B.Lancz）表示，在部分填補了3月瘋狂拋售引發的暴跌以來，美國股票市場正處於一個關鍵的拐點。

美國民眾在等待進入超市購物。（新華社）

他在發表的文章中寫道：「接下來的45天可能會成為美國金融史上最關鍵的時期。」他說：「雖然平均而言，我們可能每10年將面臨一次熊市，但這種情況與以往有所不同。」

這位逆向投資經理是著名投資者約翰·鄧普頓（John Templeton）的信徒，他說，美國經濟從當前的停滯狀態中甦醒的時機和方式，可能是決定市場如何從新冠病毒疫情危機中恢復的最大因素之一，根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）截至4月15日彙總數據，為阻止這種致命的傳染病蔓延，大量企業已被迫關閉，目前這種傳染病在全球已感染超過200萬人，並奪走了137,000人的生命。

即使美國經濟實現了復甦，這家總部位於俄亥俄州托萊多的投資諮詢公司的創始人也表示，結果也將是U形復甦，商業和消費者活動將從危機前的水平反彈，但是這一過程會很長很慢。他寫道，「即使復甦措施執行得當，美國經濟的恢復也需要時間，而最理想的情況也只能是『U』形復甦。」他說，「由於諸多負面因素與這場的前所未有的危機接踵而來，人們已不再談論『 V』形復甦（指的是快速復甦）。」

專家們還認為，如果沒有適當的檢測（在沒有疫苗或有效的療法之前）就重新開放經濟，可能會導致這種疾病的進一步擴散。

蘭茨一直堅信逆勢投資，當看到遭受重創的資產時就意味着發現了價值所在。早在2007年，他就建議客戶在市場惡化之前就進行拋售。1987年，他成功避開了股市的崩盤，當時道瓊斯指數一個交易日就下跌了22%。但是這次，投資者建議投資者謹慎應對，因為這一危機與他在職業生涯中見過的任何危機都不一樣。

他寫道：「不幸的是，這種流行病不僅威脅着美國人民的生活水平，而且可能使我們成為全球的第二大國。」話雖如此，蘭茨表示他仍然看好亞馬遜（Amazon），包裹快遞公司優比速公司（United Parcel Service Inc.）默克製藥公司（Merck＆Co.Inc），思科系統公司（Cisco Systems Inc）和雅培公司（Abbott Laboratories ）。