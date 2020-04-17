【新冠肺炎】無N95口罩拒處理感染個案　加州10護士爭權益終獲勝

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國加州聖莫尼卡市（Santa Monica）普羅維登斯聖約翰醫院（Providence Saint John's Health Center）10名護士，因為拒絕在沒有供應N95口罩的情況下照顧確診及懷疑受感染病患，遭停職處分，院方日前同意讓步。

圖為4月10日，普羅維登斯聖約翰醫院的8名護士舉起拳頭，表示若院方不提供N95口罩，便拒絕照顧確診及懷疑受感染病患。（美聯社）

院方之前表示，N95口罩並非必需品，因此只提供無法隔絕空氣傳播的外科口罩。護士古利克（Mike Gulick）稱，一位與他同病房的護士於上周證實感染，連醫生都奇怪他們為何不戴N95口罩，其後他與另外至少14位護士決定向院方表明，不會進入有懷疑受感染患者的病房。

一度遭院方停職處分

古利克說：「我對醫護工作充滿熱誠，為的是幫助那些最脆弱的人，以及替那些病人發聲，但並非在我們目前所處的情況下。」院方於是將其中10人停職，期間繼續支薪。

事件引起爭議，約50名護士於上周六（11日）在醫院外抗議；至周二（14日），院方宣佈集團旗下51間醫院所有醫護人員若須處理受感染個案，均會獲發N95口罩。

一度遭停職的護士哈爾米（Chelsea Halmy）形容這是一場勝利，但事情發展至此令人感到憤怒，事關醫護人員的安全竟並非院方的首要考慮。

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（綜合報道）

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