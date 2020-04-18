日媒：就業或成牽制中國經濟的最大問題

在中國，調整僱用和工資的壓力正在加強。這是因為新冠肺炎疫情在歐美持續擴大，外需正在走弱。

據《日經中文網》周五（17日）報道，汽車廠商江鈴控股等企業相繼降薪或削減人員。城市地區的失業率2月提高至6.2%。有些招聘在工廠工作的勞動者招聘會上，前來招聘的企業減少了一半。就業問題正在牽制着中國經濟。

中國官方最新表態，3月未出現大幅裁員潮。（AP）

報道指出，3月27日，在中國蘇州工業園區人才中心舉行的招聘會上，招聘企業僅約80家。2019年春節之後曾有約150家參加招聘會，2020年減少了一半。

不僅是招聘的企業減少，招人的門檻也在提高。很多企業2019年表示「來應聘基本都要，當天就能住宿舍」，而2020年表示「只要有品控經驗的」等。

在廣東省，以電子零部件和箱包等出口產業為中心，招聘人數正在減少。中國不少工廠在2月中旬復工。當初很多聲音表示復工時人手不足，積極招聘。但由於新型肺炎在全球蔓延，狀況完全改變。企業面臨海外需求減少，似乎不得不減少人手。

有企業減薪10%

報道還舉例，中國企業正在減少招聘和降薪。山西亞寶藥業3月向員工提出降薪10%至20%。公司方面表示如果業績恢復，將補發減掉的工資，但也暗示也許會失去工作。這種趨勢在廣泛行業擴大。江鈴控股降薪約10%至30%。上海汽車集團的部分子公司降低了績效。

廣告公司新潮傳媒削減了500人，房地產企業中迪禾邦、民宿預定平台途家、廉價酒店OYO的中國業務均實施或正在討論消減人員。

中國智聯招聘3月中旬彙總的以7,000多名勞動者為對象的問卷調查顯示，超6成受訪者存在降薪、遲發、欠薪的情況。

報道稱，中國政府對僱用問題很重視，通過向維持僱用的企業返還失業保險費等措施，反覆敦促企業避免裁員。但中國城市地區的失業率2月達到6.2%。比2019年底（5.2%）提高1個百分點，漲至2018年啟動現行公示制度以來的最高水平。2020年將有超過870萬大學應屆畢業生者開始找工作。疫情的動向和政策應對，就業有可能成為中國經濟最大的擔憂。