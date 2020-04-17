美油跌破19美元　沙特阿美宣布降低原油供應量

美油日內跌破每桶19美元，為2002年1月以來首次，最新價為每樓18.61美元，跌幅6.67%。消息稱，沙特阿美石油公司宣布將從5月1日起降低原油供應量。

財聯社4月17日報道，近一個月，WTI原油價格波動較大，跌多漲少。3月17日最高漲至每桶30.3美元，最新價較之跌超35%。

4月16日晚間，OPEC公布最新月報。月報顯示，預計2020年全球原油日均需求下降690萬桶，預計原油需求將降至30年來的最低水平。月報公布後，WTI原油、布倫特原油短線波動不大，但隨後跌勢漸顯。

在需求方面，月報顯示，預計2020年第二季度全球日均原油需求量，按年下降1,200萬桶，其中60%的損失來自於交通運輸燃料，主要是汽油和噴氣燃料需求的降低。

此外，考慮到疫情的最新發展，以及未來的巨大不確定性，原油需求預期的下行風險依然很大，存在進一步調整的可能性。

另外，據《央視網》報道，沙特阿美石油公司宣布將從5月1日起降低原油供應量。

沙特阿美石油公司當地時間4月17日上午在利雅得證券交易所發表的一份聲明中表示，將從5月1日開始每天對外供給850萬桶原油，其中包括為國內客戶提供和向國外出口。

此前原油市場價格戰期間沙特阿美石油公司曾在3月15日表示，未來將逐步提高原油供應量至每日1,230萬桶，但北京時間本月13日凌晨，包括沙特和俄羅斯在內的部分產油國在OPEC+框架內達成減產協議後，沙特表示將嚴格遵守協議所規定的減產份額。

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