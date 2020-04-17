【新冠肺炎】南航、東航、國航首季數據大跌

中國南方航空（1055）公布，鑑於新冠肺炎疫情對民航運輸業的嚴重影響，預計集團2020年第一季度經營業績會出現大幅虧損，並對上半年的經營業績造成不利影響。

南航指，自今年1月下旬以來，新冠肺炎疫情在全球蔓延，導致航空需求銳減。截至3月底，中國整體疫情控制情况出現向好趨勢，國內多個省市採取差異化的復產復工政策，境內的航空客運需求出現一定程度恢復，但由於國際疫情持續擴散，國際航空限制政策趨嚴，國際航空客運量進一步減少。集團積極應對市場需求變化，及時調整經營策略，大力消減各項成本。

2020年3月，集團客運運力投入（按可利用座公里計）同比下降60.44%，其中國內、地區、國際分別同比下降50.72%、93.57%、81.38%；旅客周轉量（按收入客公里計）同比下降72.33%，其中國內、地區、國際分別同比下降64.14%、98.26%、89.98%；客座率為58.16%，同比下降24.99個百分點，其中國內、地區、國際分別同比下降22.59、57.27、38.67個百分點。

貨運方面，2020年3月貨運運力投入（按可利用噸公里-貨郵運計）同比下降38.62%；貨郵周轉量（按收入噸公里-貨郵運計）同比下降18.09%；貨郵載運率為69.69%，同比上升17.46個百分點。

東航首季同樣發盈警

東方航空（0670）亦預警，今年首季出現重大虧損。公司指出縱使已實施嚴格成本管控措施，調整飛機引進進度，削減或延遲投資計劃，惟業務受到新冠肺炎不利影響，預料期內出現重大虧損。

公司又指出，在今3月客運運力（按可用座公里計），同比下降69%，當中內地﹑國際及地區航線客運運力投入分別下跌63.72%﹑77.45%及91.92%，旅客周轉量（按客運人公里計）按年下跌79.11%，其中內地﹑國際及地區航線旅客周轉量分別按年跌74.72%﹑86.55%及97.48%。客座率為55.78%，按年跌27.01個百分點，內地﹑國際及地區航線客座率按年跌25.52﹑32.31及57.98個百分點。

公司又指出，3月貨郵載運量按年下跌53.56%。

國航料首季有重大影響

國航（0753）公布，客運運力投入按年跌62.4%，但按季升25.5%。旅客周轉量按年下降73.5%，按季上升38.6%。其中，國內客運運力按年下降50.7%，旅客周轉量按年下降63.3%；國際客運運力按年下降77.4%，旅客周轉量按年下降87.1%。

貨運運力投入跌68.5%，按季亦跌1.7%。貨郵周轉量下跌55.5%，按季升50.1%。

國航指，截至3月底正優化運力投入，精細化營銷把控，積極尋求增利空間，通過國內國際聯動、客運貨運聯動、資源保障聯動等舉措，盡力將疫情影響降至最低。但鑑於疫情對民航運輸業的嚴重衝擊，預計集團2020年第一季度經營業績會受到重大影響。