【滙豐失息】David Webb反對爭取以股代息　直言訴訟是浪費金錢

滙豐 （0005）在英倫銀行的壓力下，宣布暫停派息。本港有小股東成立「滙豐小股東權益大聯盟 HSBC Shareholders Alliance」，目標是收集5%股權，召開特別股東大會，目前已收集約2%。

聯盟今日（6日）舉行記者會，會後獨立股評人David Webb在該聯盟的社交群組內留言，稱以股代息不可行，更直言「不要將錢浪費在法律訴訟上」（So don't waste your money on legal action, you have no case）

David Webb建議小股東，不應浪費金錢在法律訴訟上。（資料圖片）

David Webb表示，滙豐在監管機構的壓力下作出停派息的決定，是在董事會的權力範圍內，他認為難以成功立案，因此小股東不應浪費金錢，提出法律訴訟。

他提醒，不派息後的保留利潤，將來仍會作為股息或股票回購進行分配。這筆錢並沒有消失，仍然屬於股東所擁有。David Webb建議靠股息提供現金流的股東，可選擇出售部分股票來籌集現金，如每24股賣出1股，所持有的現金大致與已取消的股息相同。

至於有小股東爭取「以股代息」，他不認同，認為分派額外股份就等同「將一個pizza切細分成更多份」，對股價完全無影響，反而收到更多「碎股」。（like dividing a pizza into smaller slices. You still own the same pizza. It is like a "bonus issue". It would also create odd lots.）