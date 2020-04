【滙豐失息】David Webb反對爭取以股代息　直言訴訟是浪費金錢

滙豐 (0005)在英倫銀行的壓力下,宣布暫停派息。本港有小股東成立「滙豐小股東權益大聯盟 HSBC Shareholders Alliance」,目標是收集5%股權,召開特別股東大會,目前已收集約2%。

聯盟今日(6日)舉行記者會,會後獨立股評人David Webb在該聯盟的社交群組內留言,稱以股代息不可行,更直言「不要將錢浪費在法律訴訟上」(So don't waste your money on legal action, you have no case)

David Webb建議小股東,不應浪費金錢在法律訴訟上。(資料圖片)

David Webb表示,滙豐在監管機構的壓力下作出停派息的決定,是在董事會的權力範圍內,他認為難以成功立案,因此小股東不應浪費金錢,提出法律訴訟。

他提醒,不派息後的保留利潤,將來仍會作為股息或股票回購進行分配。這筆錢並沒有消失,仍然屬於股東所擁有。David Webb建議靠股息提供現金流的股東,可選擇出售部分股票來籌集現金,如每24股賣出1股,所持有的現金大致與已取消的股息相同。

至於有小股東爭取「以股代息」,他不認同,認為分派額外股份就等同「將一個pizza切細分成更多份」,對股價完全無影響,反而收到更多「碎股」。(like dividing a pizza into smaller slices. You still own the same pizza. It is like a "bonus issue". It would also create odd lots.)