IDC：新iPhone SE或難吸引同級Android用戶換機

蘋果公司剛推出的平價版新手機iPhone SE已可以開始預訂。國際數據資訊公司（IDC）指，新款iPhone SE或未能吸引同價位的Android用戶換機，因為由於同級Android用戶，已養成使用大屏幕、多鏡頭等使用習慣。

IDC認為，iPhone SE面向的目標群體非常明確，與同價位Android產品的競爭關係主要體現在iOS存量用戶的爭奪。

IDC指出，iPhone 6和7系列的生命周期超長，在近5年的蘋果出貨量佔據非常大的比重，積累大量存量用戶。而iPhone SE與上一代手機外觀相似，相對更適應他們的使用習慣。同時，在芯片表現、操作系統大幅升級，有望激發這類用戶換機意欲。

根據《IDC中國手機保有量報告》指出，iOS系統手機較Android機型有更長的換機周期，即蘋果的內地保有量始終佔據較高比重。雖然，去年佔比按年下滑，但仍以18.9%的份額成為內地保有量基數最大的廠商。

新一代的iPhone SE重用iPhone 8的設計，配備Touch ID。美國於上周五開始預訂，4月24日發貨，售價399美元。香港區將於上周五晚上8時開始預售，售價由3399元起。