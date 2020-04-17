iPhone SE2沿用iP8外型　苦等4年果粉失望：細機設計無可取代

iPhone SE迷苦苦等待4年，蘋果手機新一代SE終於現身，繼續承襲「最抵買iPhone」的傳統，定價為3,399元，外型則沿用iPhone 8配備 4.7 吋屏幕的設計，較單手都能完美控制的舊SE大，有粉絲感驚喜但坦言失望的都為數不少。有網民認為新SE規格與其他機種差不多，性價比極高，但有人則指設計新不如舊，捨棄了舊SE最重要的細機精髓，「舊SE同iPhone 5s嘅設計係無可取代！」。

第二代iPhone SE承襲「最抵買iPhone」的傳統，定價為3,399元，外型則沿用iPhone 8配備 4.7 吋屏幕的設計。（Apple網頁圖片）

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第二代iPhone SE沿用2017年iPhone 8外型設計，配備4.7 IPS LCD 屏幕，以及最新的 A13處理器，並保留Touch ID 指紋感應及實體 Home 鍵。攝錄功能方面，主鏡頭沿用iP8的1200萬像素鏡頭，以及利用AI人工智能做出人像散景相片。

至於2016年推出的第一代iPhone SE，以入門級和小屏幕為賣點，沿用iPhone 5s的4吋屏幕設計，在追求屏幕要愈來愈大的手機市場，當年的確變成異類，但卻引來一班愛不釋手的SE迷。有粉絲直言新SE令人失望，未能傳承舊SE細機的傳統，「細，真係得個mon細，機身同11、XS差唔多」，對於小手的人都是難以一手操控，失去手感，「兩年後再出，5.8吋係咪都叫SE？」。

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網民亦指舊SE的設計是無可取代，方方正正的啞色機身，加上具代表性的鑽石切邊，以及4種顏色配金屬材質相當亮眼，反觀新SE黑白紅三色令人失望。

第一代iP SE無可取代4大原因 ↓↓↓

但有人則認為SE系列的定位，就是用舊機殼加新功能，再以入門級價錢發售，認為新一代SE性價比高，做得到這個目的，「上一代iP4至5S係午餐肉型iPhone，呢一代係iP6至iP8的4.7吋，好明顯SE列就係成個設計嘅最終回」，又認為保留Touch ID，對那些用不慣臉部辨識的用戶來說是好消息。

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