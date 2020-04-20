惠譽下調香港主權評級至AA-　料今年GDP倒退5%

投資評級機構惠譽在短短7個月內，兩度下調香港主權信貸評級。該投資評級由「AA」至「AA-」，評級展望為穩定。惠譽認為新冠肺炎疫情持續，繼社會運動後，香港經濟面臨著第二次重大衝擊，將使經濟活動萎縮和失業率上升，預測今年香港GDP衰退5%。

另一邊廂，惠譽維持澳門AA評級，展望為負面。

雖然社會運動暫時降溫，惠譽認為香港深層次社會政治分歧仍未解決，令營商環境不確定性增加，並增加了公眾不滿情緒再度爆發的風險，或進一步破壞國際社會對香港管治、體制和政治穩定的看法。降級也反映了香港逐步融入中國的（評級：A + ；展望穩定）國家治理體系，以及與中國的經濟，金融和社會政治關係密切。

港府早前推出總額達1,375億元的紓困措施，惠譽預測政府2020財年的預算赤字將上升至GDP的11%，高於2019財年估計財赤佔GDP約1.5%水平。到2020財年末，財政儲備將從19財年末佔GDP的40%下降至30%。

政府債務負擔仍屬低水平

惠譽又指出，縱使今年香港財政財赤大增，但是以今年政府債務佔GDP為41%而言，反映出香港仍擁有出色的能力以維持貨幣發行局制度，惟這並非是從財政角度考慮。除卻有關責任後，香港政府的債務佔GDP比例為3%。一般評級為「AA」及「A」的政府，其負債比率歷史中位數為40%及42%，香港政府實擁有相當優勢。

同時香港歷年來累積了大量財政盈餘，讓政府可以透過自有的財政儲備以支持擴張性財政政策措施，而非透過發債。惠譽在不計算一次過財政援助措施後，預期政府在2021年財政年度，財赤比率降至2%。

政府﹕對惠譽降評級感失望

對於惠譽再度降政府信貸評級，政府於新聞稿內指出對惠譽下調香港信貸評級感到失望。該評級決定反映了惠譽過度着眼於香港當前的社會政治議題，而並未充分考慮香港經濟和金融市場的穩固基調；其關於香港與內地的經濟和金融聯繫日益加深，不利香港信貸評級的觀點，更是沒有事實基礎。

政府又對惠譽認為香港與內地的經濟和金融聯繫日益加深，不利香港的信貸評級的個觀點作回應，明迦難以令人信服。事實上，香港處於有利位置，受惠內地強勁經濟增長帶來的契機。尤其是，在『一國兩制』下，香港在國家的重大發展戰略，包括『粵港澳大灣區發展』和『一帶一路』倡議，有無可比擬的優勢，既能擔當『促成者』角色，亦同時是『受惠者』。過去幾年，滬港通、深港通，以及債券通的成功，正好證明了香港的優勢獨特。